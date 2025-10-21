La racha récord del oro se detiene mientras los inversores toman beneficios

Por Brijesh Patel

21 oct (Reuters) -

Los precios del oro bajaban ligeramente el martes, mientras los inversores recogían beneficios, después de que el lingote alcanzara un nuevo máximo en la sesión anterior ante la esperanza de nuevos recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y la fuerte demanda de refugio. El oro al contado perdía un 0,3%, hasta los US$4340,99 dólares por onza, a las 0456 GMT, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$4381,21 el lunes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cotizaban sin cambios, a US$4357,80 la onza.

"Los movimientos de toma de ganancias y la disminución de los flujos de refugio seguro se combinaron para eliminar el borde del precio del oro hoy. (...) Cualquier retroceso en el oro será visto como una oportunidad de compra, mientras que la Fed mantenga su actual trayectoria de recorte de tipos", dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados prevén un recorte de tipos de un cuarto de punto este mes y otro en diciembre. El oro, un activo sin rendimientos, tiende a comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos.

"El actual repunte del oro tiene más recorrido al alza, siempre que los datos del IPC estadounidense de esta semana no deparen sorpresas desagradables", dijo Waterer.

Se espera que los datos, cuya publicación está prevista para el viernes tras un retraso debido al cierre de la Administración, muestren que el índice subió un 3,1% interanual en septiembre, según los economistas encuestados por Reuters.

El cierre de la Administración estadounidense se prolongó el lunes hasta su vigésimo día, después de que la semana pasada los senadores fracasaran por décima vez en su intento de desbloquear la situación. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el lunes que era probable que el cierre terminara esta semana.

El cierre ha retrasado la publicación de datos económicos clave, dejando a los inversores y a los dirigentes monetarios en un vacío de datos antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana.

En cuanto al comercio, se espera que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reúna con el chino, He Lifeng, en Malasia esta semana para intentar evitar una escalada de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos. Por otra parte, la plata al contado bajaba un 1,2%, hasta US$51,83 la onza, el platino caía un 0,7%, a US$1627,53, y el paladio subía un 0,1%, hasta US$1497,62. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)