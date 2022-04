La Rada Suprema de Ucrania descarta cambiar la Constitución para adelantar la entrada en la OTAN

Ruslan Stefanchuk, el presidente de la Rada Suprema --el Parlamento de Ucrania--, ha descartado este lunes que se esté valorando modificar la Constitución para adelantar los plazos de una posible adhesión del país a la OTAN.

"No lo haremos. Cambiar la Constituci√≥n no es ni ser√° nunca un fin en s√≠ mismo. Es una herramienta", ha se√Īalado Stefanchuk, para quien los cambios solo son efectivos cuando tienen un objetivo. "Podemos escribir 150 veces cualquier cosa en la Constituci√≥n, pero si no tienen efecto, son normas declarativas", ha apuntado.

En ese sentido, el presidente de la Rada ha puesto de relieve que el principal objetivo del Gobierno de Ucrania es la seguridad de sus ciudadanos y acorde con eso están trabajando para desarrollar garantías puesto que "cada día que pasa" son los ucranianos quienes lo pagan con sus vidas.

"Para mí, como representante de los principales líderes políticos del Estado, esta es una prioridad para que la gente deje de morir en Ucrania", ha enfatizado Stefanchuk, durante en encuentro para el canal parlamentario del que se ha hecho eco la agencia de noticias Ukrinform.

"Si obtenemos garant√≠as, usaremos esas garant√≠as. Todo lo que est√° escrito en la Constituci√≥n de la OTAN sobre la Uni√≥n Europea es nuestra perspectiva para el futuro" ha se√Īalado Stefanchuk, quien ha insistido en que dichas garant√≠as deben ser aseguradas "ahora" y claramente otras a las Memor√°ndum de Budapest.

Para Stefanchuk este nuevo acuerdo de garantías debe dejar claro no solo que la guerra ha terminado, sino que son los "garantes de la seguridad" quienes se mantienen de pie tras finalizar el conflicto.