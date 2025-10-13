La RAE y el Cervantes continúan su duelo dialéctico en el Congreso de la Lengua en Perú

AREQUIPA (PERÚ), 13 Oct. 2025 (Europa Press), para presentar el duelo dialéctico que se abría el jueves pasado tras las declaraciones de García Montero y el posterior comunicado de la RAE. Aunque ambos homólogos han reiterado varias veces que las "diferencias, que son muchas" —según García Montero— las resolverán fuera del marco del CILE sí han mostrado la tensión que existe entre ambos. Muñoz Machado ha dicho que ha llegado a Arequipa a "celebrar un congreso" y que no se referirá a los "accidentes periféricos" que sucedieron la semana pasada durante el CILE.

Pero García Montero ha terminado asegurando que ya "habrá tiempo" de hablar, no sobre el actual director de la RAE, si no sobre su sucesor, "que tiene mucho que ver con el comunicado que hizo la academia el otro día". "Ni idea", ha respondido Muñoz Machado. Ambos directores habían protagonizado en los últimos días una de las polémicas que marcan la cita. El pasado jueves, el director del Cervantes se refería a su homólogo de la RAE como "un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias", al ser preguntado por la relación que mantienen ambos directores.

Esa misma tarde, el pleno de la RAE se reunía en la sede de Madrid y emitían un comunicado en el que manifestaban su "absoluta repulsa" ante las declaraciones de García Montero. Así, lo consideraban una "agresión" hacia Muñoz Machado. Además, la institución cultural defendía al director asegurando que este ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones, además de haber "desarrollado una labor extraordinaria en los siete años que lleva al frente de ambas instituciones".

Así, este lunes, durante la presentación del CILE en la Municipalidad Provincial de Arequipa —a la que ha asistido también el alcalde de la ciudad, Víctor Hugo Rivera— Muñoz Machado y García Montero han continuado el combate que abrían la semana pasada entre sus respectivas instituciones. Mientras García Montero ha abogado por el "mestizaje" en el mundo "de hoy" donde, a su juicio, los imperativos económicos sustituyen a "la cultura y la convivencia", Muñoz Machado ha asegurado que el programa del congreso lo fijan las academias y el Cervantes suma "algunos aspectos hasta el límite que se considere necesario".

El director de la RAE ha apuntado en otra ocasión que ha echado de menos la presencia de Academia Peruana de la Lengua y ha apuntado que algunas instituciones "quieren acapararlo todo".