La rama de Al Qaeda en el Sahel reivindica la autoría de su primer ataque en Nigeria

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La rama de la organización terrorista Al Qaeda en el Sahel ha reivindicado su primer ataque en Nigeria, unos cuatro meses después de asegurar que había creado una brigada en el país africano, en medio de la expansión de sus operaciones hacia zonas cercanas al golfo de Guinea.

El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) ha indicado en un vídeo publicado por sus canales de propaganda que el ataque ha sido lanzado contra una base en Nuku, situada en el estado de Kwara (oeste), antes de afirmar que sus milicianos mataron a un militar y se hicieron con diverso equipamiento.

Fuentes citadas por el diario nigeriano 'The Premium Times' han detallado que los asaltantes llegaron a Nuku a través del parque nacional de Kainji, atacando por sorpresa la posición militar y secuestrando además a un soldado, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Residentes locales han atribuido el ataque a terroristas vinculados con Ansaru, con lazos con Al Qaeda y conocidos en esta zona del país como 'Mamuda boys'. Varios altos cargos del grupo fueron recientemente detenidos por las fuerzas de seguridad y posteriormente imputados por terrorismo.

Las autoridades nigerianas no se han pronunciado por ahora sobre lo sucedido, en medio de la expansión de la inseguridad en el país, que hace frente desde hace años a ataques por parte del grupo terrorista Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), operativos principalmente en el noreste.