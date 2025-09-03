La rapera Cardi B queda absuelta de las acusaciones de agresión

Por Rollo Ross y Danielle Broadway

ALHAMBRA, CALIFORNIA, 2 sep (Reuters) -

La estrella del pop Cardi B obtuvo una victoria judicial decisiva el martes contra guardia de seguridad que presentó una demanda de US$24 millones acusando a la intérprete de rap, entonces embarazada, de agredirla físicamente fuera de la oficina de un especialista de obstetricia en Beverly Hills en 2018.

El jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles, compuesto por 12 miembros, deliberó durante menos de una hora antes de llegar a un veredicto unánime que da la razón a la artista de 32 años, ganadora de un Grammy, cuyos mayores éxitos incluyen "Taki Taki" y "I Like It." Los miembros del jurado consideraron que la exagente de seguridad, Emani Ellis, no pudo demostrar de manera convincente las acusaciones de que Cardi B la atacó físicamente, arañó la cara de Ellis con las uñas, le escupió y le gritó insultos racistas. Ambas mujeres son negras. Ellis testificó durante el juicio que había exigido a Cardi B que abandonara el recinto del edificio médico porque estaba "causando alboroto."

Al subir al estrado como testigo en su propia defensa, Cardi B testificó que Ellis fue la agresora en lo que la cantante llamó un "altercado verbal" que comenzó cuando Ellis, que entonces trabajaba como agente de seguridad uniformada, comenzó a "invadir mi privacidad." Según Cardi B, Ellis empezó a seguirla y a intentar grabar un vídeo de la cantante con el móvil cuando se dirigía a una visita al obstetra cuando estaba embarazada, pero aún no había anunciado públicamente el embarazo.

Por aquel entonces, Cardi B, cuyo verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almanzar, esperaba el primero de sus tres hijos con el rapero Offset.

La cantante, conocida por una imagen pública provocativa, reconoció haber a Ellis mientras las dos mujeres se gritaban "pecho con pecho", pero testificó que no hubo contacto físico y negó haber escupido o usado insultos racistas.

En las redes sociales se hicieron virales unos vídeos de la televisión del tribunal en los que se veía a la rapera de ascendencia caribeña nacida en Nueva York con diferentes pelucas y peinados de un día para otro.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado de Alhambra, un suburbio de Los Ángeles, tras el veredicto, Cardi B prometió ser más proactiva contra cualquier demanda judicial injustificada a la que se enfrente en el futuro. "La próxima persona que intente interponer una demanda frívola contra mí, voy a contrademandar, y vas a pagar", dijo.

"No soy esa celebridad a la que vas a demandar y me voy a conformar (...) Trabajo duro por mi dinero".

En declaraciones a los medios de comunicación tras el juicio, Ellis afirmó que "no lamentaba en absoluto" haber llevado adelante el caso y que se sentía satisfecha por haber tenido la oportunidad de acudir a los tribunales.

"No quiero que se pase por alto. No quiero que se esconda debajo de la alfombra", dijo Ellis. "Lo que me hizo fue real".

(Información de Rollo Ross en Alhambra, California, y Danielle Broadway en Los Ángeles; redacción de Steve Gorman en Los Ángeles; edición de Leslie Adler, Jamie Freed y Saad Sayeed; editado en español por Irene Martínez)