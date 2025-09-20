La ratificación por parte de 60 países activa la entrada en vigor del Tratado de Biodiversidad en Alta Mar

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Tratado de la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional,

más conocido como Tratado de Alta Mar, un acuerdo para preservar y

garantizar un uso sostenible de dos tercios de los océanos, ha

entrado en vigor tras depositarse en la última semana los documentos

sobre la ratificación del acuerdo de cuatro países, con lo que ya

suman los 60 necesarios para su vigencia. En concreto ha sido la ratificación por parte de Sri Lanka, San

Vincente y Las Granadinas, Sierra Leona y Morocco los países que han

presentado su ratificación en la ONU con lo que se activa la entrada

en vigor en un plazo de 120 días, es decir el 17 de enero de 2026.

"Este histórico momento es la culminación de años de dedicación y

diplomacia global de gobiernos y partes interesadas", ha resaltado la

directora de la Alianza de Alta Mar, Rebecca Hubbard, quien ha

destacado que el tratado "es un potente testimonio de

multilateralismo que demuestra lo que el mundo puede lograr cuando se

une por el bien común de nuestros océanos, que cubren más del 70 por

ciento del planeta", ha resaltado.

Este acuerdo se basa en la Convención de la ONU sobre el Derecho del

Mar, pero refuerza notablemente el marco legal para la conservación y

el uso sostenible de la biodiversidad marina, destaca la ONU. Aporta

así un marco para la cooperación entre los países y otros actores que

será "crucial" para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para un

desarrollo sostenible y el Marco de Biodiversidad Global

Kunming-Montreal.

El pacto incluye cuatro puntos clave. El primero aspira a "un reparto

justo y equitativo de los beneficios de las actividades relacoinadas

con los recursos genéticos marinos (...) en beneficio de toda la

Humanidad". Además prevé la creación de zonas protegidas para preservar hábitats

vitales, especies protegidas y fondos marinos o la necesidad de

evaluar el impacto de actividades económicas. También prevé un marco

legal internacional para evaluar el impacto de actividades en alta

mar y sus consecuencias para el cambio climático, la acidificación de

los océanos y otros impactos.

Por último, facilitará la cooperación y la transferencia de

tecnología marina para ayudar a las partes firmantes, en particular a

los países en vías de desarrollo, para que se cumplan los objetivos

del acuerdo y "nivelar así el campo de juego" para un uso responsable

de alta mar.

El acuerdo recoge también una base para financiar las medidas

previstas y un mecanismo para resolver disputas. Asimismo crea una

Conferencia de las Partes, un Organismo Científico y Técnico y otras

instancias.

La Conferencia de las Partes deberá reunirse en un plazo de un año

desde la entrada en vigor del Tratado, por lo que podría ser a

finales de 2026, aunque ya hay en marcha trabajos preparatorios para

esa CoP1.

"Lograr las 60 ratificaiones no es la meta, sino solo el principio de

la carrera", ha argumentado Hubbard. "La auténtica fuerza del Tratado

está en la participación universal.

Debemos celebrar este increíble avance, pero instamos a todos los países restantes a unirse a este histórico acuerdo", ha añadido.

Está previsto que haya nuevas adhesiones coincidiendo con la celebración de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, que comienza el 22 de septiembre.