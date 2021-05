31-05-2021 La reacción de esta perrita al sugerirle su dueña que tiene que bajar de peso ha encandilado a Internet. MADRID, 31 may. (EDIZIONES) Si las miradas hablaran, la de esta perrita no necesita explicación. Los ojos de Ruby no fueron capaces de ocultar su desaprobación e indignación cuando su dueña le sugirió que debía perder peso. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS