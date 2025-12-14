La Real Sociedad destituye a Sergio Francisco como entrenador

La Real Sociedad, que se sitúa en la decimoquinta posición de LaLiga, con un punto por encima de la zona de descenso, destituyó este domingo al entrenador Sergio Francisco.

El conjunto vasco alcanzó los octavos de final de la Europa League la temporada pasada y terminó a mitad de la tabla en la máxima categoría del fútbol español con Imanol Alguacil al mando, pero este acabó por marcharse.

El cuadro vasco subió a Francisco desde el filial, el Sanse, para ocupar su lugar, pero el equipo sólo ha ganado cuatro de los 16 partidos de liga disputados.

El viernes, la Real Sociedad perdió 2-1 en casa ante el Girona (18º).

"El actual entrenador del Sanse, Jon Ansotegi, será el encargado de dirigir, de manera provisional, al equipo en los dos encuentros que restan antes del parón navideño”, señaló la Real Sociedad en un comunicado.

El martes, los 'txuri-urdin' visitarán al Eldense (de tercera categoría) en la Copa del Rey antes de un duelo crucial de LaLiga contra el Levante, colista, el sábado.