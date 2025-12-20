La Real Sociedad ficha al entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo

Casi una semana después del despido de Sergio Francisco, la Real Sociedad anunció este sábado la identidad de su nuevo entrenador, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, que se unió al equipo vasco hasta junio de 2027.

"Llega a la Real para enderezar el rumbo y darle un nuevo impulso al equipo, en una temporada en la que aún quedan retos por delante", señaló la Real Sociedad en su comunicado.

Matarazzo seguirá el domingo en vivo el partido del filial del equipo y el lunes será presentado en el estadio de Anoeta.

Llega a una Real Sociedad que está en la zona baja de la clasificación, como decimosexta de la tabla, solo dos puntos sobre la zona de descenso.

Este sábado, los blanquiazules dejaron escaparse la victoria en el descuento en el campo del colista Levante, para terminar con un amargo empate 1-1, que le sirvió al menos para romper una racha de tres derrotas seguidas en Liga.

Pellegrino Matarazzo (48 años), nacido en Nueva Jersey en una familia de orígenes italianos, tuvo una carrera muy discreta como jugador en Alemania.

En los banquillos sí ha logrado hacerse un nombre, después de desempeñar toda su carrera como técnico en Alemania, donde dirigió principalmente como primer entrenador al Stuttgart (2019-2022) y al Hoffenheim (2023-2024).

Al Stuttgart consiguió ascenderle a la primera categoría y con el Hoffenheim consiguió una clasificación para la Europa League.