La Real Sociedad gana 3-2 al Athletic en el descuento del derbi vasco

La Real Sociedad tiró de épica para ganar por 3-2 al Athletic Bilbao en el descuento, este sábado en el Reale Arena, en la 11ª jornada de LaLiga española, que le permite tomar oxígeno en la clasificación.

La diana de Brais Méndez (38') deshizo la igualdad inicial en el marcador, pero Gorka Guruzeta (42') enfrío la alegría donostiarra al filo del descanso después de un desajuste defensivo de los locales.

Tras la reanudación, el portugués Gonçalo Guedes (47') volvió a poner al conjunto txuri-urdin por delante tras plantarse ante el arquero Unai Simón.

En el 67, el colegiado anuló un tercer tanto de la Real Sociedad por fuera de juego del japonés Take Kubo, después de que fuera revisado por el VAR.

Luego, Roberto Moreno (79') logró el gol del empate para los Leones, lo que parecía repartir los puntos para cada uno, hasta que llegó Jon Gorrotxategi (90+2') para hacer estallar los festejos en la grada de Anoeta.

Al final del partido hubo un enfrentamiento, pronto controlado, después de un cruce de palabras entre Oihan Sancet y el venezolano Jon Aramburu.

"Este gol es increíble. Por la situación, por el partido, por el momento. El gol es de todos, de la afición. Es increíble", declaró Gorrotxategi a Movistar+.

"Hemos hecho un clic. Estamos compitiendo de forma distinta, y aunque tenemos que mejorar el juego", agregó el jugador.

Con este triunfo, la Real Sociedad suma 12 puntos y sube a la decimotercera posición, mientras que el Athletic se queda con 14 puntos y baja al décimo puesto.

Tras un buen comienzo de temporada, los de Ernesto Valverde han entrado en crisis después de lograr un triunfo, dos empates y cinco derrotas en las últimas ocho jornadas.

rsc/dr/dam