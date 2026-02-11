La Real Sociedad gana al Athletic (1-0) y toma ventaja en semis de Copa

La Real Sociedad se impuso este miércoles por 1-0 al Athletic en San Mamés en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y tomó ventaja en la eliminatoria, que se decidirá el próximo 4 de marzo en Anoeta

Beñat Turrientes (62') marcó a placer después de que Carlos Soler filtrara una pelota al portugués Gonçalo Guedes, quien se la entregó al centrocampista

"Contentos, pero queda el partido de vuelta. Sabemos que va a ser una eliminatoria difícil, pero es un buen resultado para jugar la vuelta en casa. Deberíamos haber metido más goles", declaró Turrientes a Televisión Española al final del partido

Los Leones empezaron con una presión alta que bloqueó las salidas con balón de los txuri urdin. Pero, poco a poco, la intensidad rojiblanca cayó y comenzaron a producirse las oportunidades

Para el Athletic, un cabezazo de Gorka Guruzeta acabó siendo detenido por Álex Remiro en la primera mitad, mientras que, para la Real Sociedad Pablo Marín erró un mano a mano que finalmente despejó a córner el guardameta Álex Padilla

Tras el descanso, Mikel Oyarzabal tuvo la primera ocasión con un disparo a bocajarro en la zona del punto de penal, pero Padilla evitó el tanto visitante

El rechace fue a parar a Pablo Marín, que mandó el esférico al palo con el cancerbero ya vencido

Después llegó el único tanto del encuentro. Soler recuperó un balón para asistir a Guedes quien generosamente entregó a Turrientes para que subiera el único gol del duelo

Con la entrada de Nico Williams en el césped, los pupilos de Ernesto Valverde pudieron igualar el encuentro, pero la victoria se decantó al final a favor de la Real Sociedad, que ahora partirá con ventaja en la vuelta de la Copa

"La primera parte hemos estado cómodos, apenas nos han generado peligro, pero la segunda nos han encontrado con el tercer jugador. Cuando nos saltan la presión nos cuesta. Hemos arriesgado en una jugada que no deberíamos. Un 0-1 es asequible y vamos a ir a por ello", lamentó el atacante del Athletic, Iñaki Williams, a los micrófonos de la Televisión Española

La ida de la otra semifinal se disputará el jueves entre el Atlético de Madrid y FC Barcelona en el Metropolitano

