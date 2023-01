La Real Sociedad tampoco falla ante el Mallorca en Copa y llega a cuartos

El solitario gol de Robert Navarro permite a los de Imanol Alguacil sumar su octava victoria consecutiva

MADRID, 17 Ene. 2023 (Europa Press) -

La Real Sociedad selló este martes su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer (1-0) al Mallorca en el Reale Arena, después de un partido igualado que se decidió gracias al solitario gol de Robert Navarro al comienzo de la primera mitad.

El conjunto que dirige Imanol Alguacil no falló en el partido inaugural de los octavos de final del torneo del KO. Los 'txuri-urdines' prolongaron su estado de gracia sumando su octava victoria consecutiva entre todas las competiciones. Así, en apenas cinco minutos los locales ya mandaban en el marcador con el tanto de Robert Navarro.

El máximo goleador copero, con cuatro goles en lo que va de competición, aprovechó un balón filtrado de Zubimendi desde la frontal para cruzar el esférico y batir a Greif. Buenos minutos de la Real Sociedad que dominó a su antojo a un pobre Mallorca que no pudo salir de su propio campo durante toda la primera mitad.

Los locales pudieron ampliar su renta cumplida la media hora, pero el fuera de juego evit√≥ que Oyarzabal, que volvi√≥ al once titular, sumara su segundo gol tras volver de una larga lesi√≥n, despu√©s del conseguido en el √ļltimo partido de LaLiga en la victoria en el derbi vasco ante el Athletic Club (3-1).

Ya en la segunda parte los de Javier Aguirre salieron con la lección aprendida y con una mayor solidez defensiva que anuló por momentos la fluidez local. Así, los baleares empezaron a llegar con cierto peligro a la portería defendida por Remiro, incluso metieron el susto en el cuerpo con una gran ocasión que, anulada por fuera de juego, acabaron estrellando en el poste.

Con ocasiones para uno y otro equipo el partido adquiri√≥ por momentos una alternancia en el dominio de bal√≥n que los de Mallorca no terminaron de hacer propia. Al final, los 'txuri-urdines' supieron tirar de oficio para dormir el encuentro y frenar el √≠mpetu de un conjunto balear al que le cost√≥ bajar los brazos. Aunque no cesaron en su empe√Īo, los del 'Vasco' Aguirre no fueron capaces de transformar en los minutos finales, en beneficio de una Real que supo defenderse bien.

Europa Press