La realeza británica continúa su gira por el Caribe a pesar de las críticas por la esclavitud

El conde y la condesa de Wessex, Eduardo y Sofía, han continuado con la segunda etapa de su gira por el Caribe en medio de las críticas por los comentarios que algunos miembros de la Familia Real habrían realizado sobre la esclavitud.

Con el objetivo de afianzar la imagen de Reino Unido en la región, la pareja ha iniciado una gira donde visitarán Antigua y Barbuda, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. En este último país, la pareja ha recibido este viernes la segunda alfombra roja y la guardia de honor de su gira, donde 'scouts', niñas guías y cadetes han ondeado la bandera nacional durante su recibimiento.

Pero Eduardo y Sofía habían recibido una advertencia de otro país caribeño para que evitara la "falsa santurronería" sobre la esclavitud, después de que durante la visita que los duques de Cambridge --realizada en pasado mes de marzo-- a Bahamas, Belice y Jamaica, algunos medios británicos mencionaran con reminiscencia el pasado colonial de estos Estados.

"Oímos la falsa santurronería de los que os precedieron de que estos crímenes son una mancha en vuestra historia (...) Para nosotros, son la fuente de un genocidio y de un profundo y continuado perjuicio internacional, injusticia y racismo", ha asegurado la Comisión de Apoyo a las Reparaciones de Antigua y Barbuda en una carta abierta a la pareja.

La Comisión ha pedido a los miembros de la realeza británica que respeten a los ciudadanos de Antigua y Barbuda sin repetir el mantra ocurrido en otros países caribeños.

A pesar de la advertencia, el recibimiento a la pareja ha sido amistoso. Antes de subir a una plataforma para observar una guardia de honor, Edward ha recibido el saludo de la presidenta del país, Dame Susan Dougan, seguida por el primer ministro en funciones, Montgomery Daniel.

La pareja tiene previsto llevar a cabo compromisos separados durante parte de su viaje de un día a la isla.

Sophie tiene previsto visitar un colegio comunitario, donde será recibida por la compañía de danza La Gracia.

Como parte de su objetivo de defender la necesidad de apoyo e igualdad para las personas ciegas y deficientes visuales, la condesa se reunirá con representantes de dos organizaciones, Persons With Disabilities (Personas con Discapacidad) y Society Of And For The Blind (Sociedad de Ciegos). También se reunirá con grupos de mujeres para conocer su papel en la respuesta de la comunidad a la erupción del volcán La Soufriere del año pasado.

Por otra parte, Edward tiene previsto visitar el estadio nacional de la isla, donde se reunirá con los atletas que se entrenan para los Juegos de la Commonwealth de Birmingha.

El conde también presenciará el final de un partido de cricket femenino T10 y conocerá a algunos de los equipos de netball y tenis del país.

Antes de partir, Eduardo y Sofía se desplazarán a la residencia del primer ministro para reunirse con el Ejecutivo en funciones en su totalidad.