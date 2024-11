La receta de alfaro contra argentina: saber sufrir y controlar "la humedad"

ASUNCIÓN, 13 nov (Reuters) - Paraguay tiene que saber sufrir y entender que Argentina es como la humedad que se filtra cuando descubre grietas, dijo el miércoles el DT del equipo Gustavo Alfaro, antes del encuentro de ambas selecciones por la eliminatoria para el Mundial 2026.

En el partido por la fecha 11 del torneo, el campeón del mundo y líder de la eliminatoria visitará el jueves a la escuadra guaraní, que ha mejorado su desempeño en sus últimas cuatro presentaciones al mando del argentino Alfaro y aspira a mantener su buen ritmo.

Alfaro dijo que el equipo aprendió a sufrir para actuar sobre lo inesperado cuando dio vuelta el último partido que ganó ante Venezuela y que con Argentina debería insistir en el mismo concepto.

"Hoy vamos a tener que sufrir contra el campeón del mundo (...) si no estamos preparados para sufrir no vamos a poder manejar el impulso del partido como nosotros quisiéramos porque tenemos jerarquía adelante", señaló en una rueda de prensa.

También resaltó la necesidad del juego colectivo para evitar "filtraciones".

"Si no tenés sociedades, Argentina te encuentra. Argentina es la humedad, por algún lugar se filtra (...) si Argentina te descubre las rajaduras y si no las tenés bien cubiertas, se te filtra", sostuvo Alfaro. "Y si no tenemos esa capacidad contra Argentina nos va a costar".

Argentina lidera la eliminatoria con 22 puntos, tres más que Colombia, que visita al tercer ubicado en la tabla, Uruguay. Después de un comienzo muy pobre, Paraguay acumuló 13 unidades y se ubica sexto, en zona de clasificación.

El encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco desde las 20:30 hora local, bajo la conducción del árbitro brasileño Anderson Daronco.

