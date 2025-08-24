La reciente ola de calor fue la más intensa vivida en España desde que hay registros

La ola de calor de 16 días que asoló España en agosto fue "la más intensa desde que hay registros" en el país, informó este domingo la Agencia Meteorológica Nacional (Aemet) en la red social X.

Según datos provisionales, superó a la de julio de 2022, con unas temperaturas 4,6 °C superiores a las máximas normales de una ola de calor.

En la anterior peor ola de calor, la de 2022, esa desviación de temperaturas fue de 4,5 ºC, explicó Aemet.

Según la agencia, desde 1975 se han registrado 77 olas de calor en España, de las que seis tuvieron una anomalía de 4 °C o más.

Sin embargo, cinco de ellas se produjeron desde 2019, un indicio del agravamiento de estos fenómenos.

La ola de calor de agosto concluyó el día 18 y el período comprendido entre el 8 y 17 de agosto "fue el conjunto de diez días consecutivos más cálido registrado en España desde, al menos, 1950", reveló la Aemet.

Según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), más de 1100 muertes se pueden atribuir a esta reciente ola.

El número exacto de fallecidos atribuibles a este fenómeno, que se extendió del 3 al 18 de agosto, asciende a 1149, según el sistema "MoMo" del ISCIII, que estudia las variaciones de la mortalidad general diaria respecto a lo que sería esperable según las series históricas.

A continuación, integra los factores externos que pueden explicar esta diferencia. Entre estos factores figuran, en particular, las temperaturas comunicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sistema no puede establecer una causalidad absoluta entre las muertes registradas y las condiciones climáticas, pero las cifras constituyen la mejor estimación del número de muertes en las que la ola de calor pudo ser el factor decisivo.

Ya en julio, MoMo había atribuido unas 1060 muertes al calor, lo que suponía un aumento de más del 50% con respecto a julio de 2024.

Además, el calor alimentó los grandes incendios forestales que aún combaten España y Portugal, con ocho muertos, cuatro en cada país, y más de 400.000 hectáreas arrasadas entre los dos países.