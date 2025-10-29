La reconquista de Jannik Sinner por el número 1 comienza con victoria ante Zizou Bergs en París

PARÍS (AP) — La búsqueda de Jannik Sinner para recuperar el puesto número uno del ranking comenzó con el pie derecho al doblegar el miércoles 6-4, 6-2 sobre Zizou Bergs en la segunda ronda del Masters de París, torneo que el italiano necesita ganar para desbancar a Carlos Alcaraz de la cima.

El reinado de 65 semanas de Sinner como número uno terminó en septiembre cuando Alcaraz ganó la final del Abierto de Estados Unidos contra él, consiguiendo su sexto título de Grand Slam y el primer puesto. Sin embargo, el español perdió en París el martes en la segunda ronda ante Cameron Norrie, quien no estaba sembrado, abriendo la puerta para Sinner en su intensa rivalidad.

Sinner mantuvo al belga Bergs bajo constante asedio, generando 11 oportunidades de quiebre y convirtiendo tres, sin conceder un punto de quiebre en contra. El italiano de 24 años aseguró la victoria en su primer punto de partido y jugará contra el argentino Francisco Cerúndolo en la tercera ronda.

El campeón defensor Alexander Zverev se unió a Sinner en la tercera ronda al remontar un 3-1 adverso en el set final para vencer al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-7 (5), 6-1, 7-5.

El alemán, tercer sembrado, marcó una diferencia notable en su segundo servicio, ganando el 78% de los puntos en comparación con el 42% de su oponente, quien perdió su servicio cuatro veces. Zverev jugará a continuación contra el español Alejandro Davidovich Fokina (15to preclasificado).

En tanto, el canadiense Felix Auger-Aliassime (9no cabeza de serie) remontó un quiebre en el segundo set y un 3-0 en contra en el desempate del tercer set para vencer 5-7, 7-6 (5), 7-6 (4) contra el francés Alexandre Muller.

La actuación errática de Auger-Aliassime combinó 50 golpes ganadores y 55 errores no forzados, pero sigue remando por clasificarse a las Finales ATP, el torneo de fin de temporada que reúne a los mejores ocho jugadores en Turín, Italia. A continuación, se enfrentará al alemán Daniel Altmaier, quien venció 6-3, 7-5 a Casper Ruud (8vo preclasificado), acabando con las posibilidades del noruego de llegar a Turín.

El ruso Daniil Medvedev (11) avanzó sin jugar después de que Grigor Dimitrov, subcampeón del torneo de 2023, se retirara de su partido por una lesión en el hombro.

Asunto familiar

Valentin Vacherot salió nuevamente victorioso en la batalla de los primos al vencer a Arthur Rinderknech por 6-7 (9), 6-3, 6-4.

“Fue muy físico. Mentalmente, también fue difícil.

Estábamos muy tensos creo que el público pudo verlo”, dijo Vacherot.

Hace poco más de dos semanas Vacherot ganó la final del Masters de Shanghái contra Rinderknech, avanzando desde la etapa clasificación en China para conquistar su primer torneo ATP.

Vacherot, quien ocupa el puesto 40 y es de Mónaco, se las verá ahora contra Norrie.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes