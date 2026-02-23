La reconstrucción de Ucrania estimada en casi US$600.000 millones

La reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia costará unos US$588.000 millones durante la próxima década, según un informe conjunto de Kiev, el Banco Mundial, la Unión Europea y Naciones Unidas publicado este lunes.

"El costo de la reconstrucción sigue aumentando y se estima ahora en US$587.700 millones a diez años, el equivalente a tres veces el PIB ucraniano previsto para 2025", señala el reporte.

Los sectores más afectados son la vivienda, el transporte y la energía, según el informe, que cubre los 46 meses entre el inicio de la invasión en febrero de 2022 y diciembre de 2025.

Los daños se concentran en las regiones cercanas al frente y en las grandes zonas urbanas ucranianas, precisa el documento.

Para la capital, Kiev - 3 millones de habitantes - la reconstrucción se estima en más de US$15.000 millones, ya que la ciudad es frecuentemente alcanzada por ataques rusos con drones y misiles.

Los aliados occidentales de Ucrania han desbloqueado más de US$400.000 millones en ayuda financiera, militar y humanitaria desde el inicio de la invasión, según el instituto alemán Kiel.

Por ahora, Ucrania dedica la mayor parte de estos fondos a su ofensiva y al mantenimiento de su economía.