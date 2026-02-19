La recuperación de la economía alemana sigue en marcha, según el Bundesbank

FRÁNCFORT, 19 feb (Reuters) - La economía alemana sigue recuperándose, aunque la expansión ‌en el ‌primer ⁠trimestre será débil y sólo se espera un repunte a partir de la ​primavera boreal, ⁠dijo ⁠el Bundesbank en un informe económico mensual publicado el ​jueves.

Alemania, la mayor economía de Europa, ‌ha estado estancada durante los últimos ​tres años, pero ​el gasto público, un mercado laboral fuerte y los ahorros acumulados de los hogares alimentan el optimismo sobre una recuperación.

"Se espera que la economía continúe su ​recuperación en el primer trimestre, aunque con un impulso débil", ⁠dijo el Bundesbank. "A partir de , se espera que la economía ‌alemana crezca de forma más dinámica, impulsada principalmente por los estímulos fiscales".

Es probable que la construcción se vea afectada por las malas condiciones meteorológicas durante el trimestre y que el consumo privado no se ‌mantenga en un nivel elevado, según el banco central.

Aunque la ⁠industria ha recibido algunos pedidos importantes, es ‌probable que estén relacionados con el ⁠aumento del gasto público en defensa ⁠e infraestructuras, y la competitividad del sector en los mercados de exportación sigue siendo relativamente débil.

El Bundesbank había pronosticado anteriormente un crecimiento económico alemán inferior ‌al 1% este ​año, con la mayor parte de ese crecimiento concentrado en la segunda mitad del año. (Información de Balazs Koranyi; edición de Anil ‌D'Silva; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)