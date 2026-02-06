La recuperación industrial alemana sigue siendo incierta pese al aumento de las exportaciones

Por María Martínez

Las exportaciones alemanas aumentaron más de lo esperado en diciembre gracias al incremento de los envíos a Estados Unidos y China, pero la producción industrial cayó durante ese periodo, según datos oficiales publicados el viernes, lo que pone de relieve la continua incertidumbre sobre la recuperación de la mayor economía europea.

Las exportaciones alemanas aumentaron un 4,0% con respecto al mes anterior en diciembre, superando el aumento del 1% previsto en una encuesta de Reuters.

Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 8,9%, pero en comparación con diciembre de 2024, descendieron un 12,9% en términos calendario y ajustados estacionalmente, lo que demuestra cómo el arancel del 15% que EE. UU. aplica a la mayoría de los productos de la UE está lastrando las exportaciones.

El comercio alemán en 2025 se salvó en gran medida gracias al notable aumento de la demanda de los países europeos, según Volker Treier, director de comercio internacional de la Cámara de Comercio Alemana (DIHK, por sus siglas en alemán).

"Esto demuestra lo necesaria que es ahora una política económica alemana y europea orientada a la competitividad", afirmó Treier.

En comparación con noviembre de 2025, las exportaciones a los países de la UE, ajustadas por calendario y estacionalidad, aumentaron un 3,1%, mientras que las exportaciones a países fuera de la UE aumentaron un 5,0%.

Las exportaciones a China aumentaron un 10,7%, mientras que las importaciones aumentaron un 4,1%.

Las importaciones aumentaron un 1,4% en términos ajustados por calendario y estacionalidad en comparación con noviembre.

Dado que las importaciones aumentaron a un ritmo más lento que las exportaciones, la balanza comercial exterior se expandió hasta alcanzar un superávit de 17.100 millones de euros (US$20.200 millones) en diciembre, frente al superávit de 13.600 millones de euros registrado en noviembre.

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL FRENA LAS ESPERANZAS DE RECUPERACIÓN

Por el contrario, la producción industrial alemana cayó más de lo esperado en diciembre, un 1,9% en comparación con el mes anterior, según otros datos publicados el viernes.

Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado una caída del 0,3%.

"La caída de la producción industrial alemana en diciembre echa un jarro de agua fría sobre las esperanzas de una recuperación industrial", dijo Franziska Palmas, economista sénior para Europa de Capital Economics.

El jueves, los datos mostraron que los pedidos industriales alemanes aumentaron inesperadamente en diciembre, registrando su mayor incremento en dos años, impulsados por pedidos a gran escala volátiles, lo que apunta a una posible recuperación en ciernes.

Es poco probable que la industria contribuya de manera significativa al crecimiento económico alemán, al menos a principios de este año, afirmó Ralph Solveen, economista sénior de Commerzbank.

"Los datos macroeconómicos alemanes de esta semana muestran que todavía nos encontramos en la fase de acumulación del efecto ketchup, con una rápida saturación de las carteras de pedidos, pero con una producción que sigue rezagada", afirmó Carsten Brzeski, director global de macroeconomía de ING. "Es solo cuestión de tiempo que la producción industrial se ponga al día".

(1 dólar = 0,8477 euros)

