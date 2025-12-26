La red 5G de Vodafone España experimenta un aumento del tráfico de datos durante la Navidad

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - La red 5G de Vodafone España registró durante las celebraciones navideñas de los días 24 y 25 de diciembre un aumento del 59% en el uso de datos móviles, mientras que el tráfico total de datos creció un 14% respecto al año anterior, según ha informado este viernes la operadora. En concreto, el periodo de mayor actividad se produjo en la tarde del día de Navidad, alcanzando su punto máximo a las 22.00 horas y con un aumento del 12% en comparación con 2024. Estos patrones de uso confirman que los datos móviles se consolidan en 2025 como el medio preferido por los usuarios para felicitar las fiestas y compartir momentos durante la Navidad. Por su parte, el tráfico de voz se redujo en torno a un 10%. La hora de mayor actividad en llamadas se registró, al igual que el año anterior, a las 12.00 horas del mediodía. 4.184 MUNICIPIOS Y MÁS DEL 90% DE LA POBLACIÓN CON COBERTURA 5G Vodafone España continúa avanzando en el despliegue de su red 5G y ya alcanza cobertura en 4.184 municipios, proporcionando servicio a más del 90% de la población. Este avance refuerza la posición de la compañía como uno de los operadores líderes en el desarrollo de infraestructuras de nueva generación en España. Estos despliegues, que superan las obligaciones comprometidas, se han completado en 1.051 nuevos municipios de 50 provincias. En total, la operadora ha llevado el 5G a 629 localidades de menos de 1.000 habitantes y a 356 de menos de 10.000 habitantes, además de ampliar la cobertura a 66 municipios con poblaciones de entre 10.000 y 50.000 habitantes. Vodafone utiliza la banda de 700 MHz, esencial para garantizar una cobertura más amplia y eficiente, sobre todo en interiores. Gracias a esta frecuencia, mejora la penetración de la señal en viviendas, oficinas y espacios cerrados, y optimiza la cobertura en zonas rurales o de baja densidad de población, donde la distancia entre núcleos urbanos representa un desafío adicional para las telecomunicaciones. La red 5G de Vodafone permite descargar contenidos hasta cinco veces más rápido que con la tecnología 4G, ofrece una experiencia más estable y de mayor calidad en interiores, y reduce de forma significativa la latencia, facilitando un acceso prácticamente inmediato a contenidos y servicios digitales. Estas mejoras se traducen en un servicio diferencial tanto para particulares como para empresas, habilitando nuevos casos de uso vinculados al Internet de las Cosas, el trabajo remoto, la digitalización industrial y el desarrollo de servicios avanzados en sectores como la agricultura, la industria, la sanidad o la educación. Vodafone reafirma así su compromiso con la reducción de la brecha digital entre entornos urbanos y rurales y con el impulso de la transformación digital del tejido empresarial español, facilitando el acceso a una conectividad de alta calidad que fomente la innovación, la competitividad y un crecimiento económico sostenible.