La Red de Investigación en Fotovoltaica Orgánica-Inorgánica de Nueva Generación se reúne la próxima semana en Toledo

TOLEDO, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) será anfitriona los días 6 y 7 de noviembre de la reunión científica de la Red de Investigación en Fotovoltaica Orgánica-Inorgánica de Nueva Generación (NextPVNet), que congregará en el campus de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo a trece grupos de investigación procedentes de universidades y centros de excelencia de todo el país.

Organizado por el Grupo de Materiales Moleculares Orgánicos del Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares (Inamol), el encuentro tiene como objetivo principal fomentar la colaboración interdisciplinar para avanzar en el desarrollo de tecnologías fotovoltaicas emergentes.

La red NextPVNet, de carácter multidisciplinar, integra equipos especializados en química, física, ingeniería y ciencia de materiales, unidos por el reto común de diseñar materiales avanzados y dispositivos fotovoltaicos altamente eficientes y estables.

Según informa la universidad, durante las dos jornadas de trabajo, las personas participantes compartirán los últimos avances científicos en el ámbito de la fotovoltaica de nueva generación, explorarán nuevas líneas de colaboración y reforzarán el compromiso de la red con la investigación de excelencia en energías renovables.

El programa incluye sesiones técnicas, presentaciones de resultados y espacios para el debate sobre los desafíos tecnológicos y las oportunidades que ofrece esta área estratégica para la transición energética.

La iniciativa NextPVNet nace con la vocación de generar sinergias entre grupos consolidados y emergentes, promoviendo el intercambio de conocimiento y el desarrollo conjunto de soluciones energéticas sostenibles que respondan a las necesidades actuales y futuras de la sociedad.