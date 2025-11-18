La red social X no funciona para miles de usuarios en EE. UU., según Downdetector

18 nov (Reuters) - La red social X, de Elon Musk, dejó de funcionar el martes para miles de usuarios en Estados Unidos, según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com.

Había más de 11.500 reportes de problemas con la red social, según Downdetector, que rastrea las caídas mediante la recopilación de informes de estado de una serie de fuentes.

Cloudflare, una empresa de infraestructura web, también tuvo problemas que afectaron a otros servicios. No quedó claro de inmediato si las interrupciones estaban relacionadas.

X y Cloudflare no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters. (Información de Jaspreet Singh en Bengaluru; edición de Shilpi Majumdar; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)