MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El jefe de Equipo de Urología en Hospital Ruber Internacional y Ruber Internacional Centro Médico Habana, Miguel Sánchez Encinas, ha advertido que la reducción de la actividad sexual en hombres mayores de 50 años aumenta el riesgo de disfunción eréctil. "Los hombres que tienen relaciones sexuales menos de una vez por semana tienen el doble de riesgo de sufrir disfunción eréctil, en comparación con quienes mantienen una actividad sexual semanal", ha afirmado el especialista. Según ha detallado, la disfunción eréctil no es solo un problema sexual, pues puede ser síntoma de problemas cardiovasculares como la hipertensión, el tabaquismo o la diabetes. Asimismo, ha destacado que mantener relaciones sexuales con regularidad también tiene beneficios cardiovasculares, hormonales y psicológicos. Sánchez ha señalado que, entre las consultas urológicas más comunes en hombres, se encuentran problemas prostáticos, disfunción eréctil y cálculos renales; mientras que en el caso de las mujeres destacan las infecciones urinarias, la incontinencia y los mismos problemas renales. CIRUGÍA ROBÓTICA A su juicio, el abordaje de estas patologías ha mejorado de forma significativa gracias a los avances tecnológicos. "La cirugía robótica y técnicas como la enucleación con láser o la terapia térmica están transformando el tratamiento de la patología prostática", ha destacado el doctor, quien ha apuntado también a nuevos procedimientos como la 'Aquablation'. En este sentido, ha resaltado que la urología es una especialidad con futuro robótico. "La robotización quirúrgica no sustituye al cirujano, pero sí mejora la precisión y la seguridad. Y pronto, gracias a la inteligencia artificial, podremos detectar riesgos antes de que la enfermedad aparezca", ha subrayado. Con todo, el especialista ha animado a la población a romper tabúes y consultar al médico ante los primeros síntomas de disfunción urinaria o sexual, a fin de no normalizar patologías como la vejiga hiperactiva, la incontinencia o los problemas de erección, para los que existen tratamientos eficaces. Por último, Sánchez ha advertido sobre el uso de fármacos comprados por internet sin control médico, ya que pueden tener "consecuencias graves". "No hay remedios milagrosos. La salud sexual es parte esencial del bienestar integral y debe ser tratada por especialistas", ha finalizado.