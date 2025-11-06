La refinería Slovnaft dice que la croata Janaf no entregó envío de petróleo contratado

PRAGA, 6 de noviembre (Reuters) - Slovnaft, la unidad eslovaca del grupo húngaro MOL, afirmó que no recibió de la croata Janaf un cargamento de petróleo contratado que debía haber llegado el jueves, agravando la incertidumbre sobre sus esfuerzos por diversificarse y alejarse del crudo ruso.

Janaf no hizo comentarios inmediatos, aunque ya ha negado que tenga problemas para satisfacer las necesidades de suministro de Slovnaft.

La firma eslovaca procesa sobre todo crudo ruso. En junio expiró una exención de las sanciones de la Unión Europea que le permitía exportar a la República Checa productos derivados de esos suministros, lo que intensificó su necesidad de diversificar.

En el marco del contrato entre Janaf y MOL Group, el último envío de 58.000 toneladas de crudo Árabe Ligero debía llegar el 6 de noviembre, pero Janaf, el operador del sistema de oleoductos croata, no resolvió las tareas logísticas necesarias, declaró Slovnaft en un comunicado.

Slovnaft dijo que espera que Janaf encuentre con rapidez una solución al problema logístico e instó a la empresa croata a cumplir inmediatamente sus obligaciones contractuales.

