La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad supera su primer examen en el Congreso

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la toma en consideración del Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras rechazar la enmienda a la totalidad presentada por Junts, con la que proponía devolver el texto al Gobierno.

Todos los grupos parlamentarios han votado en contra de la enmienda a la totalidad de Junts, excepto PP y Vox que se han abstenido. El PNV también había presentado una enmienda de devolución pero este jueves por la mañana ha decidido retirarla tras negociar con el Gobierno.

Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad es "una ley del país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales".

En este sentido, ha hecho un "reconocimiento y agradecimiento explícito" a las asociaciones presentes este jueves en la Cámara Baja, como CERMI, CEOMA, ONCE, Consejo General de Trabajo Social, Plataforma de mayores pensionistas, Plena Inclusión, Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, entre otras.

Según ha destacado el Ministerio, la reforma constituye un paso decisivo para desplegar el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución. En este sentido, el ministro de Derechos Sociales ha apelado al consenso político. "Envejecer no es un lastre, es un logro democrático", ha subrayado.

Además, Bustinduy ha asegurado que el proyecto contará "con la financiación necesaria para ser viable y salir adelante". "Es lo que refleja el acuerdo de gobierno que recoge el compromiso de alcanzar un 50% de la financiación de la dependencia en la contribución de la Administración General del Estado", ha prometido.

El texto legislativo prevé la incorporación de más servicios y prestaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, además de eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

También establece la teleasistencia como un derecho, amplía la ayuda en el domicilio y permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema. A su vez, incorpora medidas para desburocratizar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad, como la eliminación de cargas administrativas al equiparar automáticamente la dependencia a la situación de la discapacidad.

JUNTS DENUNCIA "INVASIÓN COMPETENCIAL"

Durante el debate, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha denunciado que este proyecto de ley supone "una contundente invasión competencial" y ha señalado que "más de 100.000 catalanes han muerto en lista de espera" de la dependencia "por falta de recursos del Estado y por mal funcionamiento de la ley de dependencia".

Desde el PP, el diputado Enrique Belda ha advertido de que "sin dinero no hay desarrollo de los derechos" sino "solo buenas palabras" y ha criticado la "prisa" por sacar el "producto legislativo" por lo que ha pedido que "la tramitación se relaje".

Por su parte, el diputado del PSOE Emilio Saez ha ensalzado que es un proyecto "consensuado", que "no vulnera competencias en Cataluña" y aunque ha reconocido que "hacen falta recursos", ha afeado al PP falta de inversión en sus comunidades autónomas.

VOX A JUNTS: "CARROÑEROS DE LOS IMPUESTOS DE LOS ESPAÑOLES"

Mientras, desde Vox, la diputada Rocío De Meer ha criticado la enmienda de Junts y les ha acusado de ser "abanderados del egoísmo, carroñeros de los impuestos de los españoles y ladrones de la identidad colectiva". Si bien, ha añadido que la reforma del Gobierno "no brinda ninguna ayuda real" y que "quienes cuidan van a seguir igual de abandonados". "Eso se llama estafa", ha denunciado.

Por otro lado, el diputado de Sumar, Lander Martínez, ha alabado el "esfuerzo" de Derechos Sociales al redactar esta norma que, a su juicio, "respeta con pulcritud el ámbito competencial". "No caben cálculos y no caben ni siquiera bloques", ha subrayado.

Mientras, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha criticado que la ley "hace grandes promesas" de "grandes mejoras" pero "sin presupuesto". "El menú es bueno, tiene buena pinta, pero al final nos piden que paguemos nosotros. Espero que eso no pase", ha remarcado.

FINANCIACIÓN PARA QUE NO QUEDE EN "PAPEL MOJADO"

En la misma línea, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha avisado de que los derechos que amplía la norma pueden quedar en "papel mojado" sin financiación y espera que el compromiso de Bustinduy "esta vez sí se cumpla".

Desde el PNV, la diputada Maribel Vaquero ha explicado que han retirado su enmienda a la totalidad tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, aunque ha insistido en que el texto no respeta "el ámbito competencial".

La diputada de Podemos, Noemí Santana, ha precisado que su grupo no está de acuerdo "al cien por cien" con el proyecto pero ha defendido que las personas dependientes y discapacidad "no pueden seguir esperando". Además, ha aclarado que "la ministra que revirtió los recortes de la derecha, del señor Rajoy, fue la ministra Ione Belarra" y ha afeado a Bustinduy que "a día de hoy no han subido un céntimo".