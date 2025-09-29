La región rusa de Bélgorod intenta recuperar la electricidad tras ataque ucraniano, según gobernador

MOSCÚ, 29 sep (Reuters) -

La región rusa de Bélgorod está trabajando para restablecer el suministro eléctrico y de agua caliente después de que los ataques ucranianos con misiles provocaran importantes cortes de electricidad e hirieran al menos a tres civiles, según dijo el lunes el gobernador de la zona.

Vacheslav Gladkov dijo que Ucrania había atacado las infraestructuras de la región, a algunas instalaciones a utilizar generadores de energía de reserva, y que había atacado dos veces la capital regional, Bélgorod, con un total de seis ojivas.

Imágenes no verificadas en las redes sociales mostraban lo que parecía un potente ataque con misiles contra una central eléctrica en Bélgorod una serie de fuertes explosiones seguidas de humo que se elevaba hacia el cielo.

Reuters no pudo verificar las imágenes y no hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania, que ataca regularmente la infraestructura energética rusa.

Gladkov dijo que las fuerzas de Kiev habían bombardeado otras partes de la región, fronteriza con Ucrania, y habían lanzado al menos 76 drones de ataque en las últimas 24 horas, algunos de los cuales habían sido derribados cerca de zonas residenciales.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 21 drones ucranianos sobre Bélgorod durante la noche.

Gladkov, que publicó imágenes de la orquesta filarmónica de Bélgorod, a la luz de durante uno de los ataques con misiles, dijo que los equipos de reparación de emergencia habían trabajado durante toda la noche para restablecer el suministro eléctrico. (Información de Andrew Osborn; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de María Bayarri Cárdenas)