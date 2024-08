La región rusa de lipetsk sufre un ataque "masivo" de drones, según su gobernador

9 ago (Reuters) - Rusia evacuó el viernes a personas de algunas zonas de la región de Lipetsk, en el oeste del país, después de que un "ataque masivo" de drones ucranianos causara explosiones, interrumpiera el suministro eléctrico e hiriera a nueve personas, informó el gobernador regional, Igor Artamonov.

Cuatro pueblos, algunos de ellos situados cerca de una base aérea, estaban siendo evacuados tras declararse el estado de emergencia en el distrito municipal de Lipetsk, dijo Artamonov en la aplicación de mensajería Telegram. Se declaró un incendio en la base aérea a las afueras de la ciudad de Lipetsk, informó la agencia de noticias Interfax, citando a responsables locales de emergencias. Artamonov dijo que el Gobierno regional ha cancelado todos los eventos de entretenimiento y que proporcionaría mayor seguridad para otros eventos como los deportivos.

"No nos asustaremos, no cederemos, pero tampoco pensamos arriesgar la vida de nuestra gente", dijo. Por otra parte, el gobernador de la ciudad de Sebastopol, en Crimea, Mijaíl Razvozhayev, dijo en Telegram que el ejército ruso destruyó tres drones aéreos y tres barcos no tripulados cerca de la ciudad. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que un total de 75 drones ucranianos han sido destruidos durante la noche sobre Rusia, según la agencia de noticias RIA, la mayoría de ellos sobre las regiones de Bélgorod y Lipetsk.

Las autoridades ucranianas no han informado de ningún ataque sobre la región de Lipetsk. (Información de Reuters; editado por Christopher Cushing y Clarence Fernandez, Miral Fahmy y Michael Perry; editado en español por Javi West Larrañaga)

