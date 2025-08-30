La región ucraniana de Dnipropetrovsk sufre "ataque masivo" ruso

Rusia lanzó durante la madrugada del sábado un "ataque masivo" contra la región ucraniana de Dnipropetrovsk, donde Kiev reconoció por primera vez esta semana un avance del ejército ruso, informó el gobernador regional.

"Hay explosiones. Se han producido ataques en Dnipro y Pavlograd", dos ciudades importantes de esa provincia del centro-este del país, dijo Sergii Lisak en la plataforma Telegram, pidiendo a los habitantes que permanezcan en refugios.

La Fuerza Aérea ucraniana había advertido poco antes que un misil de crucero se dirigía hacia la zona.

Más al sur, el gobernador de la región de Zaporizhia, Ivan Fedorov, también informó de explosiones y publicó en Telegram una foto de una casa en llamas en la capital regional, así como cortes de electricidad.

"Los rusos han atacado la ciudad con al menos tres drones", precisó.

Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en Ucrania en febrero de 2022, Dnipropetrovsk se había librado en gran medida de los intensos combates.

Pero el gobierno ucraniano reconoció el martes que las tropas rusas habían entrado en la región, después de que Moscú reinvindicara avances desde julio.

Dnipropetrovsk no forma parte de las cinco regiones ucranianas —Donetsk, Jersón, Lugansk, Zaporiya y Crimea— que Moscú ha reclamado públicamente como parte de su territorio.

El viernes, Lisak había informado que ataques rusos durante la noche mataron a dos personas en Dnipropetrovsk.

