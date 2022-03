La Registraduría anuncia que no solicitará un recuento de votos para el Senado de Colombia

El registrador Nacional del Estado Civil de Colombia, Alexander Vega, no solicitar谩 al Consejo Nacional Electoral (CNE) un recuento voto a voto de todas las mesas de los comicios al Senado en las elecciones del pasado 13 de marzo, en las que la coalici贸n de izquierda Pacto Hist贸rico fue la m谩s votada.

"Para informaci贸n de todas las fuerzas pol铆ticas, la Registradur铆a no presentar谩 ante el CNE la solicitud de recuento de votos de las elecciones de Senado de la Rep煤blica. En consecuencia, continuar谩 su normal curso el escrutinio", ha destacado, seg煤n recoge la Registradur铆a colombiana en un mensaje en su perfil oficial de Twitter.

En este sentido, ha asegurado que "la adulteraci贸n de resultados electorales es un delito" y que "en el pa铆s no se han perdido votos", por lo que "no hubo fraude en Colombia el pasado 13 de marzo". Vega ha explicado, no obstante, que "hubo una diferencia entre el preconteo y el escrutinio".

La raz贸n por la que estos errores se presentaron, especialmente en el Senado, fue porque los jurados dejaron para el final el conteo de sus votos. Seg煤n explic贸 el registrador esta semana, se hab铆a dado la instrucci贸n de contar primero los votos para las consultas, luego los del Senado, seguidos de los de la C谩mara y por 煤ltimo los de las Circunscripciones de Paz.

Otras de las inconsistencias detectadas por la Registradur铆a fue que muchos jurados llenaron con asteriscos las casillas en donde no hubo votos, lo que dificultaba la lectura digital de los formularios, seg煤n ha recogido la prensa colombiana.

"Parto de la buena fe de los jurados. Un alto porcentaje de las actas de preconteo fueron digitalizadas. Las mismas pueden ser descargadas y son p煤blicas", ha dicho este martes Vega, agregando que "el resultado de las pr贸ximas elecciones presidenciales reflejar谩 la voluntad de los colombianos a trav茅s de un proceso electoral transparente y con garant铆as".

La decisi贸n se tom贸 durante una reuni贸n de la CNE convocada por el Gobierno en la que han participado miembros de los diferentes partidos y movimientos pol铆ticos, as铆 como la misi贸n de observaci贸n electoral, ha informado Blu Radio.

El presidente encargado del CNE, C茅sar Abreu, ha apuntado que esta decisi贸n "les quitan un peso de encima" al no tener que estudiar esta propuesta y le da "una garant铆a al proceso electoral", seg煤n recoge la citada emisora colombiana.

El candidato de la coalici贸n de izquierda Pacto Hist贸rico a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro, denunci贸 este lunes el "golpe de Estado" que supon铆a el recuento de los votos al Senado de las elecciones del pasado 13 de marzo, en las que su formaci贸n fue la m谩s votada.

"La cadena de custodia de los votos termin贸 el s谩bado. A esta hora pueden estar llenando las bolsas de votos. Desobedecen la decisi贸n de 5.000 jueces. Estamos ante un verdadero golpe de estado impulsado por Uribe", afirm贸 Petro en referencia al expresidente y l铆der conservador 脕lvaro Uribe.

Seg煤n el escrutinio, hubo incremento de por lo menos 390.000 votos para el Pacto Hist贸rico, algo que, sin embargo, tambi茅n ven铆an denunciando los miembros de esa coalici贸n pol铆tica. Estas denuncias, a la que se ha sumado incluso el expresidente y dirigente de la derecha colombiana anteriormente nombrado, 脕lvaro Uribe, polarizan la campa帽a electoral a dos meses de las elecciones presidenciales.