La reina Camila afectada por una sinusitis no asistirá al funeral de la duquesa de Kent
La reina Camila no asistirá al funeral de la duquesa de Kent, previsto este martes, debido a una sin
La reina Camila no asistirá al funeral de la duquesa de Kent, previsto este martes, debido a una sinusitis aguda, anunció el Palacio de Buckingham, horas antes de la llegada del presidente estadounidense Donald Trump a Londres.
La reina, de 78 años, tiene previsto acompañar a su esposo, Carlos III, en un intenso programa de actos organizados por la monarquía en el castillo de Windsor, para agasajar a Trump y su esposa Melania, el miércoles y jueves, como parte de la visita oficial del presidente norteamericano.
“Con gran pesar, la reina no asistirá a la misa esta tarde por la duquesa de Kent (en la Abadía de Westminter, a las 14:00 locales, 13:00 GMT), ya que se está recuperando de una sinusitis aguda”, anunció este martes un portavoz del Palacio de Buckingham.
Según la agencia de noticias PA, apoyándose en una fuente próxima a la monarquía, Camila espera estar recuperada para poder asistir a todos los actos por la visita de Estado de Trump.
La duquesa Catalina de Kent, la decana de la familia real británica, falleció el pasado jueves a los 92 años.
Estaba casada con el primo de la reina Isabel II, el príncipe Eduardo, duque de Kent, quien sigue siendo un miembro activo de la familia real a sus 89 años.
