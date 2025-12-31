La reina Camila cuenta cómo un hombre la agredió cuando era adolescente

LONDRES, 31 dic (Reuters) -

La reina Camila ha descrito por primera vez cómo se defendió de la agresión de un hombre en un tren cuando era adolescente, en una entrevista concedida a la BBC en la que relató lo furiosa que se sintió.

"Cuando era adolescente, me atacaron en un tren. Recuerdo que en aquel momento estaba muy enfadada", dijo durante un debate emitido el miércoles sobre la violencia contra las mujeres.

"Estaba leyendo un libro y un chico, un hombre, me atacó, y yo me defendí."

Dijo que no conocía al hombre que la atacó.

Camila, de 78 años, ha defendido durante muchos años organizaciones benéficas y causas que buscan acabar con la violencia sexual y doméstica y apoyar a las víctimas.

La agresión fue denunciada por primera vez en septiembre, cuando se publicó por entregas un libro sobre la familia real en el diario The Times, pero no había sido confirmada previamente por el Palacio de Buckingham.

"Recuerdo que me bajé del tren y mi madre me miró y me dijo: '¿Por qué tienes los pelos de punta y te falta el botón del abrigo?'", contó a la BBC.

"Me enfadé mucho, y me ha perseguido durante muchos años."

Según el libro, el incidente ocurrió en un tren hacia la estación londinense de Paddington cuando Camila tenía unos 16 o 17 años, y ella se defendió quitándose el zapato y usándolo para golpearle en los genitales.

Cuando llegó a Paddington, señaló al agresor a un policía y fue detenido, según el libro.

Camila no confirmó esos detalles en la entrevista.

La reina es la segunda esposa del rey Carlos, que subió al trono en 2022.

