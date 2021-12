La Reina denuncia la "cifra poco soportable" de niños que no tienen para comer o no van a la escuela en el mundo

Doña Letizia ensalza los logros de UNICEF en sus 75 años de historia y Albares promete el apoyo continuado de España

9 Dic. 2021

La Reina Letizia ha denunciado este jueves "la cifra poco soportable" de niños que en todo el mundo pasan hambre, no pueden ir a la escuela o son víctimas de explotación y pobreza, animando a plantearse "la sociedad en la que queremos vivir" y elogiando la labor que desde hace 75 años viene realizando el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

Doña Letizia ha intervenido en su calidad de presidenta de honor de UNICEF España en el acto organizado en CaixaForum con motivo del 75 aniversario de esta agencia de Naciones Unidas, en el que también han estado presentes el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

La Reina ha puesto en valor los "resultados muy relevantes" que ha logrado UNICEF en estas décadas en materia de nutrición, educación, vacunación, acceso a servicios sanitarios o apoyo psicosocial. "Se ha ayudado y protegido a cientos de millones de niños y niñas en todo el mundo", ha resumido.

Sin embargo, la pandemia ha provocado que "todo el progreso logrado haya retrocedido" en los indicadores relativos a la infancia, de ahí el que "en este instante en muchos lugares del mundo hay una cifra poco soportable de escuchar de niños que no tienen qué comer, que no pueden ir al colegio, que están siendo explotados sexual o laboralmente, no tienen acceso a servicios de saneamiento y sanitarios, que son maltratados y que sobreviven en condiciones de pobreza difíciles de concebir".

"La desigualdad no tiene tan solo que ver con una cuestión económica, tiene que ver también con la voluntad de todos, de sociedades como la nuestra que tienen los recursos para poder cambiar esta realidad", ha subrayado.

También tiene que ver, ha añadido, "con una pregunta muy simple, en qué tipo de sociedad queremos vivir". "Esa es la pregunta que se hace cada día UNICEF desde hace 75 años", ha remachado, agradeciendo a la agencia de la ONU su labor y "ser parte de la solución".

El ministro de Exteriores también ha tenido palabras de elogio hacia UNICEF y en particular hacia su Comité Español, que con más de 400.000 socios es el primer comité nacional a nivel mundial y el quinto en cuanto a los recursos que moviliza.

Compromiso de españa con unicef

Albares ha aprovechado para reiterar el compromiso del Gobierno con el multilateralismo, y por extensión con UNICEF, resaltando que la financiación de la Cooperación Española a esta agencia ha ascendido a más de 8,5 millones de euros en 2021 a los que se suma una contribución voluntaria de más de 2,5 millones para apoyar a las niñas en Afganistán. Existe, ha puntualizado, "un compromiso firme, a largo plazo".

En momentos tan difíciles como los de la actual pandemia, "España y UNICEF trabajan por un mismo objetivo, erradicar el virus", ha incidido el ministro, quien ha recordado que "la infancia es sistemáticamente el colectivo más vulnerable y el que más sufre el impacto de las crisis, de esta también".

Al igual que la Reina, ha lamentado las "cifras estremecedoras" que se siguen produciendo como que "hoy siguen muriendo 15.000 niños al día por causas evitables, al menos 300.000 niños y niñas se infectaron con VIH en 2020 y más de 70 millones de niños han tenido que abandonar sus hogares huyendo de la violencia o de la pobreza".

En este contexto, ha resaltado el ministro, "la labor de UNICEF es imprescidible" y por ello podrá contar "con el apoyo de España por el bien de millones de niños y niñas que definitivamente es por el bien de nuestro futuro".

La razón de existir de unicef se mantiene

Por su parte, la directora de la División de Captación de Fondos y Alianzas en el Sector Privado de UNICEF Ginebra, Carla Haddad Mardini, ha resaltado que aunque en estos 75 años "la situación de los niños ha cambiado de forma dramática" el mandato de la agencia "sigue siendo tan relevante como siempre".

"Nuestra razón de existir no ha cambiado", ha aseverado, subrayando que "lo que importa es llegar a cada niño en situación de necesidad y proteger los derechos de los niños a sobrevivir, prosperar y alcanzar su pleno potencial". En este sentido, ha agradecido el apoyo de España para lograr este objetivo.

Por último, el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, ha incidido en que "en todas partes, también en los países de rentas altas, tenemos mucho por hacer". Así, ha recordado que también en España hay "millones de niños" que viven en dificultades económicas, con el consiguiente impacto para su futuro y sus oportunidades.

UNICEF trabaja desde hace 60 años en España y la pandemia no ha hecho sino "multiplicar el sufrimiento" que ya venían experimentando muchas familias, ha indicado Suárez Pertierra, apostando por "seguir avanzando en las medidas de protección" para ayudar a "los más indefensos, entre ellos los niños".