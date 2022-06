La reina isabel se siente "conmovida" ante la multitud que celebra el jubileo

(.)

Por Michael Holden y Kate Holton

LONDRES, 5 jun (Reuters) - La reina Isabel dijo sentirse conmovida por el apoyo recibido durante su Jubileo de Platino, después de que una multitud de admiradores de la realeza aclamó su aparición en el balcón del Palacio de Buckingham, flanqueada por su heredero, el príncipe Carlos, y otros dos futuros reyes.

La monarca, de 96 a√Īos, se hab√≠a retirado de varios actos durante los cuatro d√≠as de celebraciones debido a "problemas de movilidad epis√≥dicos". El domingo fue recibida con grandes v√≠tores, trompetas y la interpretaci√≥n del himno nacional antes de retirarse.

Vestida de verde brillante, la reina sonri√≥ y salud√≥ al aparecer junto a su hijo y heredero Carlos, su nieto Guillermo y su bisnieto Jorge. La esposa de Carlos, Camila, la esposa de Guillermo, Catalina, y sus dos hijos menores formaron el inusualmente peque√Īo grupo familiar en el balc√≥n.

"Me siento profundamente conmovida por el hecho de que tanta gente haya salido a la calle para celebrar mi Jubileo de Platino", dijo en un comunicado.

"Aunque no haya asistido a todos los actos en persona, mi corazón ha estado con todos vosotros; y sigo comprometida a serviros lo mejor posible, apoyada por mi familia".

La reina se vio obligada a faltar a algunos de los actos debido a las molestias en los viajes y la actividad que requerían, ha dicho el palacio, cuestiones que le han hecho cancelar recientemente varios compromisos.

Ha reinado m√°s tiempo que ninguno de sus predecesores, ya que ascendi√≥ al trono en 1952, con s√≥lo 25 a√Īos, heredando el dominio sobre un Reino Unido que sal√≠a de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y con Winston Churchill como primer ministro.

La aparici√≥n en el balc√≥n coron√≥ el √ļltimo d√≠a de la celebraci√≥n nacional, con un colorido y exc√©ntrico desfile por Londres, con bandas militares, coches de √©poca, bailarines y celebridades desfilando por las calles.

La carroza dorada que llev√≥ a la reina a la Abad√≠a de Westminster para ser coronada en 1953 form√≥ parte del desfile y volvi√≥ a verse en p√ļblico por primera vez en 20 a√Īos.

Representantes de las diversas comunidades de Reino Unido, y de toda la Commonwealth, bailaron y desfilaron por las calles, mientras que otros artistas se disfrazaron de animales, monjas, puestos de pasteles y personas de cada década del reinado de la reina.

Una vez finalizado el desfile, la multitud subió al gran bulevar del Mall para situarse ante el Palacio de Buckingham y ondear banderas. El cantante Ed Sheeran también actuó.

Una vez que la reina volvió al interior, el elenco de "Mamma Mia" irrumpió en el escenario con una interpretación de "Dancing Queen".

La reina bailarina

Cientos de miles de simpatizantes de la realeza han celebrado fiestas en la calle o se han reunido en Londres para ver las festividades del Jubileo en lo que para muchos es el primer gran evento p√ļblico nacional desde la pandemia del COVID-19.

Mientras que los tres primeros días incluyeron los actos más tradicionales, como un desfile militar, un sobrevuelo de la Real Fuerza Aérea y un servicio de acción de gracias, los actos del domingo incluyeron carreras entre corgis, la raza canina que adora la reina.

El s√°bado, la monarca tambi√©n apareci√≥ en un sketch c√≥mico pregrabado con el oso Paddington antes de un concierto de m√ļsica pop en el exterior del Palacio de Buckingham.

Otra de las estrellas del Jubileo fue el pr√≠ncipe Luis, de 4 a√Īos, hijo menor del pr√≠ncipe Guillermo. El domingo hizo muecas a su madre y trat√≥ de impedir que hablara. Tambi√©n se dej√≥ rebotar en las rodillas de su abuelo Carlos, mientras parec√≠a aburrido.

En el desfile participaron más de 100 "tesoros nacionales", desde el exfutbolista Gary Lineker hasta la modelo Kate Moss, el corredor Mo Farah y la marioneta de la televisión infantil Basil Brush.

Se celebraron una serie de "Grandes Almuerzos del Jubileo" en todo Reino Unido y también se celebraron 600 reuniones de este tipo en Canadá, Brasil, Nueva Zelanda, Japón, Sudáfrica y otros países.

Los sondeos de opinión sugieren que la mayoría de los británicos quieren que la monarquía permanezca, e indican un apoyo abrumador a la propia reina.

Sheila Clark, de 64 a√Īos y profesora de Glasgow, dijo que ver a la familia en el balc√≥n le hab√≠a alegrado el fin de semana.

"Ha sido absolutamente fabuloso", dijo a Reuters. "Vi a la reina el jueves en el balcón. Me encantó hacerlo, pero no sabía si vendría hoy y no sabía si tendría la oportunidad de verla.

"Fue maravilloso". (Reporte adicional de Helena Williams y Sarah Mills; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)