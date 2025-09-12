La Reina Letizia anima a la lectura a alumnos de un CEIP de Rincón (La Rioja), donde ha inaugurado el curso escolar

RINCÓN DE SOTO, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Reina Letizia ha regresado este viernes a La Rioja para presidir la apertura del curso escolar 2025/2026 en el CEIP 'Entresotos', recientemente inaugurado, en Rincón de Soto. Una cita muy especial sobre todo para los alumnos, profesores y equipo directivo del centro que han vivido una jornada repleta de nervios pero con mucha ilusión por recibir a doña Letizia, quien ha animado a los más pequeños a fomentar su hábito por lectura.

Tras ser recibida por las autoridades, entre las que se encontraba la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, Doña Letizia ha entrado al colegio por la puerta principal donde se agolpaban numerosos vecinos que han querido verla de cerca ya que, como muchos han comentado, "no todos los días podemos ver aquí a alguien de la Casa Real".

La visita al centro ha comenzado pasadas las 11,30 horas. Todo en el CEIP 'Entresotos' estaba preparado desde días antes pero la jornada de hoy ha sido especial desde primera hora de la mañana, sobre todo para los más de 300 alumnos que esperaban con mucha ilusión su visita. Tras su primera parada ante la placa de inauguración del curso escolar 2025-2026, Doña Letizia ha visitado un aula de Infantil.

Allí, junto a una veintena de alumnos de 4 años ha podido ver una actividad de Robótica con 'Bee bot', ya que el centro participa en un programa destinado a desarrollar el pensamiento computación y lógico del alumnado. Después ha pasado por la biblioteca donde le han entregado algunos libros escritos por antiguos alumnos del centro.

Ya en el aula de música, llamada 'Canta Aula', alrededor de 40 alumnos han sorprendido a la Reina con una canción de Extremoduro llamada 'Ama, ama, ama y ensancha el alma'. Finalmente ha participado en la zona del comedor con 16 niños de tercero de Primaria y voluntarios (abuelos y antiguos alumnos) en actividades colaborativas.

Precisamente allí, la Reina Letizia ha querido hacer hincapié en la importancia de la lectura y animar a todos a que sigan fomentando este hábito. La visita de la Reina a Rincón ha terminado con una foto de grupo en la que además de los alumnos y el equipo directivo de 'Entresotos' han participado también los miembros del SIES 'Gonzalo de Berceo'.