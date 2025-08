La reina Letizia clausura la 15° edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, en Palma

PALMA, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - La reina Letizia ha clausurado este domingo la 15ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, entregando el premio Master of Cinema al compositor Alberto Iglesias, quien ha asegurado que, pese a este reconocimiento a su trayectoria, continúa "siendo un aprendiz". El compositor Alberto Iglesias ha revelado en este sentido, y después de recibir el premio Master of Cinema, de manos de su Majestad, que "es esa curiosidad y, también, esta misma inseguridad", con la que escribe música. "El primer cine tuvo a la música como la representación de la palabra; después, la música en el cine sonoro se ha ocupado de tratar de decir lo que la palabra no alcanza, ocupando un lugar entre lo sensorial y lo espiritual, y, también, regalando, a veces, fragmentos de tiempo en estado puro y, así, con la música en los oídos, el cine trata de recordarnos quiénes queremos ser y, aún más, nos recuerda quiénes somos", ha expresado asimismo el compositor, quien ha defendido que lo que tienen que hacer los artistas "es unir la verdad con la belleza", como hace el Atlàntida Mallorca Film Fest. De este modo, ha dado las gracias al festival por concederle este premio Master of Cinema, así como a la reina Letizia por "acudir" a la clausura de la 15ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest "a entregar este reconocimiento y por apoyar tanto al cine". Su Majestad, que ha llegado a las 20.55 horas al centro cultural La Misericòrdia, de Palma, ha posado al entrar en el photocall del evento junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otros. En el transcurso de la gala se ha hecho entrega de los premios de la Sección Oficial del festival. ((Habrá ampliación))