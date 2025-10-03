La Reina Letizia inaugura el curso escolar 2025-2026 en el Centro Integrado Politécnico de FP de Lumbier

LUMBIER, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Reina Letizia ha inaugurado este viernes el curso escolar 2025-2026 en el Centro Integrado Politécnico / Ikastetxe Integratu Politeknikoa CIP FP Lumbier IIP. La Reina ha llegado al centro a las 11.50 horas, entre aplausos de los asistentes y gritos de 'Viva España', 'Aupa Letizia', 'Letizia guapa' o 'Bienvenida a nuestro pueblo', y ha sido recibida por la presidenta de Navarra, María Chivite; la ministra de Educación, Formación Profesional y FP, Pilar Alegría; la vicepresidenta primera del Parlamento, Maite Esporrín; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la alcaldesa de Lumbier, Rocío Monclús; y el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, junto a otras autoridades y personal directivo y docente del centro.

A continuación, ha mantenido una reunión informativa con los representantes del centro y las autoridades y ha realizado un recorrido por las instalaciones: el Aula Fitness y Spinning, el Aula Pilates, el Aula de Mecatrónica, el Aula de Cocina, el Aula de servicios de restauración, el patio, las pistas de baloncesto y de atletismo, y el campo de fútbol. La Reina también ha saludado al alumnado de piragüismo y se ha realizado una fotografía junto a una placa conmemorativa, además de una foto grupal con alumnado y profesorado el centro.

En concreto, la visita ha comenzado por el aula de fitness, donde unos 20 alumnos del grado superior de acondicionamiento físico han realizado ejercicios de fuerza, y ha continuado en la sala de spinning.

Por su parte, los alumnos de grado básico de cocina de primer y segundo curso han preparado unos pimientos asados del piquillo, masas fermentadas de bollería, así como algún bizcocho de manzana, además de tortillas, pizzas y empanadas. También han preparado algunos batidos y cafés.

Por otro lado, se ha realizado una demostración de temas de robótica y mecatrónica.

Durante su visita al patio, la Reina ha conocido los proyectos de aprendizaje servicio, dos de ellos premiados a nivel nacional. También se ha explicado que el espacio exterior es el "aula natural" de los alumnos del grado medio de actividades en la naturaleza, que reciben clases en el río o en la montaña, entre otros entornos.

La Reina también ha recibido explicaciones sobre los proyectos de internacionalización del centro, y los alumnos también han realizado demostraciones de mecánica de bicicleta.

Durante la despedida, pasadas las 13 horas, un grupo de alumnos ha lanzado pitidos y gritos como 'Monarquía kanpora' ('Fuera la monarquía').

Antes de la llegada de la Reina, ha tenido lugar una concentración del profesorado del CIP FP Lumbier IIP "para dar visibilidad a la grave situación por la que atraviesa la Formación Profesional tras la entrada en vigor de la nueva ley que regula la FP Dual en Navarra". A la llegada de doña Letizia, un grupo de docentes se encontraba frente a la puerta del centro con una pancarta con el mensaje 'Dual a la navarra, ¿sin horas?'.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario del centro, Alfredo Goya, ha señalado que la visita de la Reina "al principio fue una sorpresa para nosotros". "Fue una sorpresa ya el hecho de que se inaugurase el curso escolar a nivel nacional en este centro. Y luego ya, que viniese, pues más sorpresa todavía", ha señalado, tras destacar que "está siendo una oportunidad", entre otras cuestiones, para "mostrar lo que estamos haciendo desde hace ya muchos años en nuestro instituto y enseñar lo que es la FP a mucha gente, que a veces es un poco desconocida por lo polivalente que es".

Preguntado por la concentración de profesores que ha tenido lugar a las puertas del centro, ha respondido que "conozco la reivindicación, sé que hay profesores de nuestro centro que la han hecho". Aunque "no es una reivindicación oficial del instituto", ha indicado que "es una realidad esa situación". "Ahora mismo tenemos un problema, este curso concretamente, con el seguimiento de la FCT, de las antiguas estancias en empresas. El programa dual es un programa que el año pasado de forma pionera se impartió de forma experimental en Navarra. Este año ya es de forma continuada y como todos los programas hay que mejorarlo, evidentemente", ha apuntado.