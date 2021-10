La Reina Letizia preside en Tudela un homenaje a Juan Antonio Bardem, García Berlanga y Fernán Gómez

La Reina Letizia ha presidido este viernes en Tudela un homenaje a los cineastas Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga y Fernando Fernán-Gómez en el marco del Festival de Cine Ópera Prima.

Doña Letizia ha llegado sobre las 11.30 horas a Tudela, donde ha sido recibida en la entrada del Cine Moncayo por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; y el director del festival de cine, Luis Alegre.

En las inmediaciones del cine, Doña Letizia se ha detenido a saludar a decenas de vecinos que la han aplaudido a su llegada. Además, en la entrada del Cine Moncayo ha mantenido un encuentro con estudiantes representantes de los centros educativos de la ciudad y posteriormente ha accedido a la sala de cine, donde unos 200 alumnos esperaban para asistir al acto de homenaje. Los estudiantes han recibido a Doña Letizia con aplausos.

Durante el acto, que ha sido presentado por la actriz Elena Rivera, la Reina Letizia ha entregado unos reconocimientos a los familiares de los homenajeados: Jorge García Berlanga (nieto de Berlanga), María Bardem (hija de Juan Antonio Bardem) y Fernando Fernán-Gómez (hijo de Fernán-Gómez).

Al acto han asistido unos 200 estudiantes de los distintos centros educativos de la ciudad y tras la entrega de premios se proyecta la película 'Esa pareja feliz', ópera prima de Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem y protagonizada por Fernando Fernán Gómez. A la proyección asiste también la Reina Letizia.

El festival de cine conmemora este año el centenario de los nacimientos de Berlanga y Fernán-Gómez y el 70º aniversario de 'Esa pareja feliz'.

El director del festival, Luis Alegre, ha señalado que "hoy no es un día cualquiera en la vida del festival del cine, nuestro querido cine luce más lindo que nunca para celebrar el homenaje a tres personalidades esenciales del cine y la cultura española".

Luis Alegre ha afirmado que "celebramos muy especialmente" la presencia de la Reina, "un magnífico gesto que esta ciudad y festival no van a olvidar y que forma parte de nuestra historia".

Alegre ha recordado que conoció a Doña Letizia hace 22 años y ha explicado que "ni en mis ensoñaciones más locas" imaginaba que transcurrido este tiempo estaría interviniendo sobre el escenario del Cine Moncayo con presencia de la Reina, destacando que comparte con Doña Letizia "el amor por el cine, la cinefilia, una de las adicciones más limpias y enriquecedoras que conozco". "Ojalá esta mañana se sienta feliz entre nosotros en este Cine Moncayo. A usted, majestad, la consideramos una de los nuestros", ha afirmado.

Luis Alegre ha explicado que para él, los homenajeados este viernes eran como "una especie de superhéroes" a los que ha definido como "gente decisiva en mi educación cultural y vital". "Me liberaron de prejuicios y telarañas mentales, me hicieron más sabio", ha dicho, para señalar que le parece "absurdo" que no se contemple en los planes de enseñanza el estudio de estas obras.