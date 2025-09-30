La Reina Letizia preside la quinta edición de los Premios Retina ECO, concedidos a seis proyectos de sostenibilidad

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) - Reina Letizia ha presidido la quinta edición de los Premios Retina ECO, en la que se ha rendido homenaje a los mejores proyectos empresariales en sostenibilidad e innovación mediante el uso de la tecnología. En el evento, organizado por Prisa Media en colaboración con Capgemini y celebrado este martes, la Reina ha entregado los premios a los seis ganadores. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, también ha acudido a la gala de entrega de premios, donde ha subrayado que lo que une a los ganadores de este año y a los de las pasadas ediciones es "la convicción de que la apuesta por la agenda verde es una oportunidad, una apuesta por el bienestar y el progreso". Además, ha añadido que "la transición ecológica necesita que todos miren más allá del corto plazo y apuesten hoy en invertir en soluciones que sean las grandes respuestas del mañana". Tras su intervención, la vicepresidenta de Prisa y consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, ha apuntado que la emergencia climática no ha menguado desde la última edición de los premios, "tal y como ha constatado España a través de, por ejemplo, la catástrofe de la dana en Valencia". "Nuestro recuerdo para las víctimas y nuestra más firme promesa de que no vamos a olvidarnos de ellas hasta que la situación se normalice por completo", ha expresado la consejera delegada. Asimismo, ha recordado a los fallecidos en los incendios que este verano y ha aseverado que catástrofes como estas "hacen más necesario que nunca que la lucha conta el cambio climático se intensifique". Por su parte, el consejero delegado de Capgemini en España, Luis Abad, ha lamentado que "el impulso hacia la sostenibilidad se está debilitando". Apoyándose en el informe 'Un mundo en equilibrio 2025', realizado por su empresa, Abad ha asegurado que, si bien las organizaciones "tienen la adaptación al cambio climático en su radar", la implementación de medidas "se está retrasando". SEIS PROYECTOS PREMIADOS Durante la gala, los representantes de los seis proyectos ganadores han subido al escenario para debatir en una mesa redonda sobre sus iniciativas. El premio Innovación Pública Sostenible fue para el proyecto 'Ecoenergies Barcelona', de Veolia España. Se trata de un proyecto de energía sostenible realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona que suministra gases ecológicos, calientes y fríos, mediante regasificación de gas natural licuado y biomasa procedente de la poda urbana. El premio en la categoría de Energía y Recursos Verdes fue recibido para Tubos Reunidos. Según han explicado desde Prisa Media en un comunicado, O-Next es el primer tubo de acero sin soldadura fabricado en el mundo con 0 emisiones de CO2 y se sirve de energías renovables, biogás y acero reciclado para fabricar estos tubos que ya se han utilizado en pedidos reales. El proyecto 'eCity' de Endesa ha sido galardonado en la categoría Movilidad Inteligente.

Llevado a cabo en colaboración con los Ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Granada, desarrolla un plan para transformar estas ciudades en entornos urbanos sostenibles. Su objetivo es convertir la Isla de la Cartuja (Sevilla) en la primera zona urbana 100% renovable, un modelo que se adapta en Málaga y Granada en sus parques tecnológicos y barrios residenciales. Para ello, utilizan estrategias como la generación renovable, movilidad eléctrica, eficiencia en los edificios o Inteligencia Artificial. En la categoría de Ecosistema Sostenible, recibió el galardón la innovación de la empresa Semillas Fitó, que ha creado variedades de semillas que reducen hasta un 12% la huella de carbono, hídrica, energética y de insumos químicos por tonelada. Asimismo, La Paloma Cerámica y Gres, que ha desarrollado un ladrillo fabricado al 100% con materiales reciclados que reduce hasta un 50% de emisiones de CO2, ha obtenido el premio en la categoría Pyme a la innovación en Sostenibilidad. También en esta categoría ha tenido su homenaje la empresa Muelles y Ballestas Hispano Alemanas por su proyecto 'Movilidad Pesada, Impacto Ligero', que trabaja en la reducción del peso de los vehículos pesados para ahorrar combustible.