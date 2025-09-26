La Reina Letizia regresará el próximo 3 de octubre a Navarra para participar en la apertura de curso de FP en Lumbier

PAMPLONA, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Reina Letizia regresará a Navarra el próximo viernes, 3 de octubre, para participar en la apertura del curso 2025/2026 del Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional Lumbier IIP. Según recoge la agenda de la Casa Real, el acto tendrá lugar a las 11.45 horas, en el centro ubicado en la avenida Diputación, 5, de la localidad navarra.

Precisamente, la Reina se encuentra este viernes y sábado de visita en la Comunidad foral junto al Rey y Leonor, que ostenta el título de Princesa de Viana y que es la primera vez que visita Navarra. En concreto, los Reyes Felipe y Letizia y la Princesa Leonor han llegado este viernes sobre las 10.30 horas al Palacio de Navarra, en Pamplona, para comenzar una visita de dos días en la que mantendrán encuentros con autoridades y recorrerán distintas localidades y enclaves del patrimonio cultural -Pamplona, Viana y Leyre este viernes, y Olite y Tudela este sábado-.