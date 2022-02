La Reina Letizia se estrena en solitario en ARCO

Conversa con una artista argentina sobre la conquista de América y lo 'queer'

MADRID, 24 Feb. 2022 (Europa Press) -

La Reina Letizia se ha estrenado este jueves 24 de febrero en solitario en la inauguración oficial de Arco Madrid, en un recorrido de poco más de una hora con alguna parada fuera de lo previsto.

Para esta ocasión también se esperaba al Rey Felipe VI, como en las anteriores inauguraciones junto a la Reina, pero el monarca ha cancelado su presencia para presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Flanqueada por autoridades como el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Letizia ha entrado a las 11.45 en el pabellón 7 de Ifema Madrid para visitar el stand conmemorativo del 40 aniversario de la feria.

En este pabellón, la Reina --con un traje de pantalón largo oscuro-- ha hecho un alto en el camino en el stand de Casado Santa Pau, por ejemplo, donde se ha interesado por la obra de José Vera Matos en torno a los libros.

Sin embargo, ha sido cuando pasaba al lado del stand de Helga de Alvear --que en 2018 albergó la polémica obra de 'Presos políticos'-- cuando la Reina se ha detenido en una parada que no estaba prevista.

"Es que ha venido a verme a m√≠, que a la Reina le interesa esto mucho", ha comentado a Europa Press con humor la propia galerista, quien ha admitido entre risas que ha "llamado un poco" ella tambi√©n a la monarca. "Le interesa todo y ya me lo demostraron hace un a√Īo cuando vinieron a visitar mi museo en C√°ceres, con una visita que dur√≥ cuatro horas", ha a√Īadido.

Curiosamente, en el recorrido trazado este a√Īo para la inauguraci√≥n, la Reina ha pasado al lado de los stands que albergan las dos obras m√°s pol√©micas de la edici√≥n: el cuadro de Pedro S√°nchez y la 'extrema izquierda' y el v√≠deo con la operaci√≥n de la vagina cosida.

Lo 'queer' y el género binario

No obstante, uno de los momentos más curiosos se han producido en la visita a la galería argentina Pasto, donde ha visto la obra de la artista visual Mauricio 'La Chola' Poblete, quien trabaja con "los orígenes y la entidad".

"Lo primero que ha hecho la Reina ha sido una cosa encantadora y es que me ha preguntado por el pronombre con el que ten√≠a que dirigirse a mi. No me lo esperaba, ha sido muy fuerte", ha se√Īalado en declaraciones a Europa Press la artista.

Despu√©s, reconoce que ha habido "un momento de 'shock'" cuando le ha dicho a Letizia que se volv√≠an a ver "despu√©s de 530 a√Īos", en alusi√≥n a la conquista de Am√©rica. "Ha sido una broma, pero le he explicado que mi obra habla de la conquista y de los pueblos originarios de Am√©rica", ha apuntado, para a√Īadir que tambi√©n han hablado "de lo queer y el g√©nero, m√°s all√° de lo binario".