La reina Letizia señala la importancia de la lectura para "aprender" a verbalizar los problemas de salud mental

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

La reina Letizia ha señalado este viernes la importancia de la lectura para "aprender" a verbalizar los problemas de salud mental, al considerar que se trata de una herramienta que puede ayudar a las personas a "poner palabras" a lo que "se siente, a lo que duele, al daño, a la pérdida y a la incertidumbre".

Con estas declaraciones se ha referido a una intervención del psicopedagogo Calixto Herrera Rodríguez en una jornada celebrada el miércoles en el Congreso de los Diputados, en la que el especialista explicó que los adolescentes están perdiendo su capacidad de contar las situaciones por las que están pasando.

"Leer libros, que además tiene toda la literatura neurocientífica que avala la mejora, entre otras muchas, mejoras de la función cognitiva. Así que todos los caminos, al final, llevan a los libros, a leer libros", ha manifestado la reina durante un evento organizado por la Confederación Salud Mental España y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Fundación ONCE, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

Durante su discurso, la reina Letizia también ha compartido las reflexiones de la Confederación sobre la posibilidad de paliar, mitigar o curar el daño psicológico que dejan sobre las personas la guerras, las emergencias y las catástrofes naturales.

"Habláis del insomnio, de la tristeza, de la pérdida de vínculos afectivos, de la depresión, de la ansiedad y de la incertidumbre que los incendios, las inundaciones, seísmos, pobreza, pandemias, asedios, violencia, pobreza, desahucios y desempleo probablemente provoquen (...) ¿Es posible la recuperación? ¿Es posible paliar, mitigar o curar, en cierto sentido, ese daño psicológico, sea del grado que sea, y derive o no en una patología mental?", ha expresado.

Además, ha hablado sobre la probabilidad de lograr esta recuperación en aquellas personas "doblemente vulnerables", como las personas con discapacidad.

IMPORTANCIA DE LA EMPATÍA EN LAS CATÁSTROFES

El acto también ha contado con la intervención de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha destacado la importancia de la empatía, que es la "medicina del alma", ante situaciones de catástrofe como la "masacre" y el "genocidio" que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

"En cada uno de los discursos y en cada una de las conferencias tenemos que hablar de esto, porque ya no es solamente esa fractura emocional que por supuesto están viviendo los palestinos. Es una fractura emocional que nos vamos a llevar también los que, desde la rabia, desde la impotencia, vemos como se está llevando a cabo una masacre en la que ya han perdido la vida más de 20.000 niños", ha añadido.

Del mismo modo, ha abordado el "devastador" efecto del cambio climático a través de danas e incendios, por lo que la lucha contra este fenómeno también es un "desafío" para poder proteger la salud mental de las personas.

“Defender la salud mental, como decís en vuestro lema, es defender la justicia social, porque la salud mental tiene código postal. La salud mental también depende de los barrios, de los códigos postales, de la salud mental”, ha manifestado García, haciendo referencia a los determinantes sociales de la salud mental. A pesar de considerar la importancia de tener en cuenta estos determinantes, la ministra ha recordado que los malestares de la vida cotidiana "no son trastornos" de salud mental, y que en la actualidad se está produciendo una "banalización y patologización" de estos malestares diarios. "La vida no es una taza de Mr.Wonderful en la que todo es maravilloso. A veces la vida se te pone y se te cruza, y se te pone de frente, no solo catástrofes sino también convivencias personales", ha subrayado. En la misma línea, ha criticado el alto consumo de los españoles de benzodiazepinas para hacer frente a malestares que "no tienen un origen ni un trasfondo psiquiátrico o psicológico", sino que tienen un "trasfondo social".

Este enfoque en las catástrofes ha sido justificado por el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel Anxelu González Zapico, como una forma de dirigir la mirada y los esfuerzos a generar "respuestas colectivas" frente a desafíos comunes, a través de una mayor coordinación entre administraciones y más recursos públicos en prevención, atención y reconstrucción en contextos de emergencia. "En salud mental España tenemos el convencimiento de que la acción humana tiene el poder de cambiar el devenir y el transcurso de toda emergencia o catástrofe. La prevención, basada en la evaluación de los riesgos y las capacidades existentes y apoyada en la educación y formación, funciona, pero necesita de inversión y voluntad. Una de nuestras reivindicaciones pasa por mejorar la accesibilidad psicosocial en todos los ámbitos y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad", ha recalcado González.

APROVECHAR LAS EXPERIENCIAS Y GENERAR CONOCIMIENTO

La representante del comité Pro Salud Mental en Primera Persona Salud Mental España Lourdes Tamurejo y la representante de la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España Adela Montaño han leído un manifiesto en la que han destacado la importancia de crear comunidades de aprendizaje, en las que se aproveche la experiencia de catástrofes previas y generar conocimiento "útil" para posibles próximos eventos parecidos. "Cuanto mayor conocimiento, mayor capacidad de respuesta", han manifestado, tras lo que han incidido en la importancia de la prevención y el apoyo social para mejorar la salud mental del conjunto de la población.

Asimismo, han recomendado elaborar guías específicas sobre salud mental para abordar situaciones de emergencia y catástrofes, incluyendo medidas como evitar la sobreinformación, proporcionar información fiable, compartir las preocupaciones con otras personas, exteriorizar las emociones, descansar en la medida de lo posible y formar grupos de apoyo telemático, lo que podría aliviar el malestar psíquico. "En una situación de emergencia y catástrofe, la mente humana reacciona de manera natural, experimentando un conjunto de emociones, como son el miedo, la incertidumbre, el enfado, la tristeza o la desesperación. Esto puede ser el desencadenante de un problema de salud mental, si bien las personas con problemas de salud mental previos son más vulnerables en una vivencia extrema", han concluido.