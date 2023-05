La Reina llama a actuar contra la "epidemia" de obesidad infantil: "El camino es difícil pero no hay atajos"

La Reina Letizia ha defendido este miércoles la necesidad de actuar contra la "epidemia" de la obesidad infantil, una tarea que ha considerado responsabilidad de todos, no solo de los gobiernos, al tiempo que ha advertido de que aunque el camino para lograr acabar con este problema no será fácil, no caben "atajos".

Doña Letizia, que es embajadora especial para la nutrición de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha participado en un congreso sobre esta cuestión en Zagreb organizado por la primera dama de este país, Sanja Music, y la oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su intervención, ha llamado la atención en el hecho de que "uno de cada tres niños en edad escolar viven con sobrepeso u obesidad" en Europa y en que "ni un solo estado miembro de la región europea de la OMS está actualmente en camino de alcanzar la meta de detener el aumento de la obesidad para 2025".

La Reina ha repasado algunas de las causas apuntadas por la OMS, como "ausencia o insuficiente lactancia materna, disponibilidad de alimentos inadecuados y engañosos, abundancia de ultraprocesados en el entorno, amplia comercialización y fácil acceso a alimentos no saludables, baja calidad en la alimentación escolar o pocas opciones para practicar actividad física".

Y ha advertido de la probabilidad de que "estos niños se conviertan en adultos con una salud precaria". Pese a que gobiernos y responsables de salud pública son conscientes del problema, ha señalado, "la dimensión es tan compleja y grave y su abordaje tan extenso, que requiere esfuerzos multidisciplinares que nos interpelan a todos y cada uno de los ciudadanos" europeos.

"No es tan simple como afirmar que los factores de riesgo clásicos asociados al desarrollo de la obesidad son el consumo excesivo de calorías junto a un estilo de vida sedentario", ha incidido Doña Letizia, citando otras cuestiones como "la falta de conciencia pública de la obesidad como factor de riesgo", "el patrón alimentario", "el desconocimiento de las cuestiones más básicas sobre salud y autocuidado, la falta de acceso y de disponibilidad a alimentos saludables".

Defiende el "alfabetismo en salud"

Asimismo, ha hecho especial hincapié en la importancia del "alfabetismo en salud", "un determinante, no reconocido, de la obesidad porque define esa capacidad de los individuos para obtener, procesar y comprender la información básica de salud y los servicios necesarios para tomar decisiones de salud adecuadas".

La OMS, ha resaltado, "lleva décadas recomendando no sólo la inclusión sistemática en el currículum escolar de la alfabetización en salud, sino también la concienciación de la opinión pública mediante campañas contundentes similares a las del tabaquismo".

"Queda mucho que hacer", ha reconocido la Reina. "Si la epidemia de obesidad y de sobrepeso infantil sigue aumentando, podría neutralizar muchos de los beneficios para la salud que han contribuido a alcanzar las cifras de longevidad actuales, algo de lo que lleva avisando la OMS desde hace tiempo".

"El camino es muy difícil, pero no hay atajos. Lo saben los gobiernos, el sector privado, las sociedades, los responsables de salud y la comunidad científica", ha sostenido, defendiendo la necesidad de que ahora "todos los ciudadanos, sea cual sea su condición y entorno, también lo sepan".

Europa Press