La Reina y la Primera Dama de Corea conocen el modelo social y laboral del Grupo Social ONCE al visitar su Fundación

MADRID, 16 Jun. 2021 (Europa Press) -

La Reina Letizia y Kim Jung-Sook, Primera Dama de la República de Corea, han visitado este miércoles la sede de Fundación ONCE en Madrid, donde han conocido el modelo de inclusión social y laboral de personas con discapacidad del Grupo Social ONCE.

La Reina ha sido recibida por el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el vicepresidente primero del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán. Tras la llegada de la Primera Dama, Carballeda ha dirigido unas palabras de bienvenida y ha explicado a los asistentes la labor del Grupo Social ONCE, "un modelo único en el mundo de inclusión social y laboral de personas ciegas o con discapacidad que, desde España, trasladamos y ponemos a disposición de todo el mundo".

Carballeda ha agradecido la presencia de la Reina y ha destacado cómo la organización representa una parte destacada de la marca España, especialmente en la imagen de la cobertura social y laboral de las personas con discapacidad por parte de la sociedad civil organizada. "Hemos mostrado a la Reina y a nuestros visitantes coreanos lo que hacemos en Fundación ONCE y en ONCE para impulsar la formación, el empleo, la accesibilidad y el uso adecuado de las nuevas tecnologías para personas ciegas o con otra discapacidad", ha señalado.

El presidente también ha recordado a los asistentes que los próximos días 27, 28 y 29 de junio, el Grupo Social ONCE organiza en Madrid la Cumbre Mundial de la Ceguera (World Blindness Summit Madrid 2021), con la participación presencial y virtual de más de 3.000 personas ciegas de 190 países de los cinco continentes que "mirarán al país de la ONCE para tratar de buscar soluciones a su realidad presente y futura".

La comitiva, en la que también han participado el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; el director del Área Internacional del Grupo Social ONCE, Javier Güemes; la esposa del embajador de la República de Corea en España, AHN Jonghee; el secretario personal de la Oficina II del Presidente, CHOI Sangyeong, y la portavoz adjunta de la Oficina Presidencial, LIM Seeun, se ha dirigido a la sala de formación de Fundación ONCE, donde una quincena de alumnos con discapacidad adquiere competencias en telemarketing de forma online y presencial.

A continuación, los asistentes han disfrutado de la sala de exposiciones Cambio de Sentido, donde se encuentra estos días la muestra 'Dos miradas sobre una misma realidad', que incluye obras de artistas con y sin discapacidad que en algún momento han participado en las Bienales de Arte de Fundación ONCE. La jefa del departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE, Mercè Luz, ha mostrado a la Reina y la Primera Dama algunas de las obras expuestas más características.

En el recorrido por las instalaciones de Fundación ONCE, la Reina y la Primera Dama también han conocido de primera mano iniciativas de emprendimiento lideradas por personas con discapacidad en el entorno de la sala EspacIA, lugar de coworking e innovación.

Allí, la directora de la sala EspacIA, Almudena Alcaide, ha explicado a los asistentes los diferentes proyectos en los que está inmersa Fundación ONCE para lograr que la nueva revolución digital sea inclusiva. El robot experimental 'PACA' ha dado la bienvenida a los asistentes.

En EspacIA, la comitiva se ha sorprendido con un Globo Terráqueo accesible, diseñado por el Centro de Innovación y Tiflotecnología (CTI) de la ONCE que, gracias a un lápiz-puntero laser con sonido, permite a los estudiantes ciegos recorrer el mundo con sus dedos e ir escuchando las realidades de cada zona a la que apunta el puntero.

Antes de concluir el recorrido, la Primera Dama de Corea ha entregado a Miguel Carballeda un reloj en sistema Braille fabricado por una empresa coreana, según informa Grupo Social ONCE.

Al término de la visita, la Reina y la Primera Dama se han acercado a un vendedor de la ONCE y han comprado dos cupones de la Organización con el número conmemorativo del inicio de las relaciones diplomáticas de España y Corea, el 17 de marzo de 1950. Ambas se han intercambiado los cupones con el número 17350 y el número 50317.

