La remuneración total de Botín, presidenta del Santander, aumenta un 34,6% en 2025

MADRID, 26 feb (Reuters) - La presidenta ejecutiva de Santander, Ana ‌Botín, percibió ‌18,54 ⁠millones de euros (21,88 millones de dólares) en 2025, lo que ​supone ⁠un aumento del ⁠34,6% con respecto a los 13,77 ​millones de euros de 2024, según ‌informó la entidad crediticia ​en su informe ​anual publicado el miércoles.

El aumento de la remuneración de Botín se conoce después de que la mayor entidad crediticia de la zona euro ​en términos de valor de mercado registrara un ⁠beneficio neto récord de 14.100 millones de euros en ‌2025.

El miércoles, Santander elevó su objetivo de beneficios para 2028 por encima de los 20.000 millones de euros.

La remuneración de Botín incluye 8,311 millones de euros ‌en acciones o instrumentos financieros, casi la mitad de ⁠los cuales provienen de la subida ‌del 126% que experimentaron las ⁠acciones del banco el ⁠año pasado.

Su remuneración también incluye una bonificación en efectivo de 4,264 millones de euros, 2,533 millones de euros en otras retribuciones, ‌así como 3,435 ​millones de euros relacionados con su salario.

(1 dólar = 0,8473 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de Emma Pinedo; ‌edición en español de María Bayarri Cárdenas)