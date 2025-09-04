La renta fija presiona al Ibex, que cede terreno en la antesala de las cifras de empleo de EE.UU.

4 sep (Reuters) - El IBEX 35 abrió el jueves con un leve recorte al mantenerse la tensión en el mercado de renta fija, aunque las ventas de bonos parecían amainar tras una colocación exitosa de deuda en Japón.

Los precios de los bonos se habían desplomado esta semana ante los temores por la sostenibilidad de las finanzas públicas en Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. En este último caso, la debilidad se ha agudizado por la crisis del Gobierno de Emmanuel Macron, que ha puesto en duda la capacidad del Ejecutivo para gestionar la reducción del elevado déficit presupuestario, el más alto de la eurozona.

Sin embargo, analistas de Bankinter señalan que "la escala de importancia (de la tensión en la renta fija) y su impacto (...) será – está siendo – asumible por el mercado sin daños relevantes, aunque sí es cierto que el reajuste en los bonos hará que las bolsas sean más cautas". En comentarios difundidos en su canal de Telegram, estos expertos recuerdan que "el intencionado gigantismo de los balances de los bancos centrales convierte a estos en los principales jugadores en el mercado de bonos e incluso en sus árbitros, así que el proceso de daño, aunque inevitable por el deterioro de las cuentas públicas y el probable repunte de la inflación a medio plazo, será limitado y progresivo".

Por lo demás, la atención del mercado se centrará en los resultados de la tecnológica estadounidense Broadcom y, sobre todo, en el informe de empleo que se publica el viernes en Estados Unidos, que aportará pistas sobre el rumbo de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed).

Los inversores tampoco perdían de vista la caída de los precios del petróleo, ante la posibilidad de que OPEP+ apruebe este fin de semana un aumento de la producción. Con estos ingredientes, a las 0715 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 43,20 puntos, un 0,29%, hasta 14.746,20 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,13%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,63%, BBVA retrocedía un 0,23%, Caixabank cedía un 0,21%, Sabadell caía un 0,72%, Bankinter se dejaba un 1,03% y Unicaja Banco perdía un 0,35%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,44%, Inditex avanzaba un 0,73%, Iberdrola se dejaba un 0,63%, Cellnex ganaba un 0,37% y la petrolera Repsol subía un 0,21%. (Información de Tomás Cobos e Irene Martínez; edición de María Bayarri Cárdenas)