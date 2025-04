La represión de Nicaragua contra la Iglesia católica empeora, dicen exiliados y defensores

Preparativos para las populares y a menudo prolongadas procesiones de Cuaresma y Semana Santa están en marcha en toda América Latina, pero no en Nicaragua.

Han quedado prácticamente prohibidas por segundo año, una de las muchas preocupaciones para los fieles en un país que, según defensores de los derechos humanos, sacerdotes exiliados y el gobierno de Estados Unidos, está llevando a cabo una de las persecuciones religiosas más flagrantes del mundo.

The Associated Press habló con varios sacerdotes que están en el exilio en diferentes países, algunos después de haber sido encarcelados en condiciones inhumanas en Nicaragua. Todos solicitaron que se mantuvieran en reserva sus nombres, ubicaciones actuales y circunstancias de salida del país centroamericano por temor a represalias contra sus familias allí.

Más de 200 figuras religiosas están en el exilio, lo que dificulta celebrar misas o escuchar confesiones en Nicaragua, especialmente en pequeñas aldeas.

Muchos pastores que aún están en Nicaragua están bajo vigilancia casi constante, obligados a informar a la policía si quieren visitar a alguien enfermo y a presentar borradores de sus sermones para su aprobación, según los exiliados y activistas de derechos humanos.

Con sus cuentas bancarias a menudo congeladas o robadas, algunos enfrentan escasez de alimentos y medicinas. Un sacerdote dijo que sus compañeros clérigos están “están atados, sirviendo bajo la amenaza”.

El gobierno de Estados Unidos ha condenado al gobierno nicaragüense, liderado por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, por la represión que parece haberse intensificado en los últimos años.

En su viaje de febrero a la región, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que el gobierno nicaragüense ha “tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen lo han castigado”.

En su informe anual publicado en marzo, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional del gobierno de Estados Unidos denunció las condiciones en Nicaragua como "abismales". Más del 80% de la población es cristiana, dividida casi equitativamente entre católicos y evangélicos.

"La libertad religiosa es una especie de canario en la mina de carbón para el peligro de todos los derechos humanos", dijo el presidente de la comisión, Stephen Schneck.

La comisión encontró que durante el último año, el gobierno nicaragüense hostigó y deportó a clérigos católicos, utilizó "intimidación y manipulación" para forzar a líderes de la Iglesia Morava Indígena al exilio, arrestó a miembros del ministerio evangélico Mountain Gateway y permitió ataques a santuarios, incluido un incendio que destruyó un crucifijo de 400 años en la capital, Managua.

La comisión denunció la cancelación "arbitraria" del estatus legal de la mayoría de las organizaciones basadas en la fe, lo que a menudo lleva a la confiscación de propiedades. Se ordenó a todas las monjas que abandonaran el país.

"Estas son las monjas que realmente se preocupan por los más pobres de los pobres", dijo Maureen Ferguson, una de las comisionadas de Estados Unidos. "¿Qué les sucede cuando estas instituciones religiosas, personas motivadas por la fe, son exiliadas?".

El gobierno intenta cooptar la fe, dicen los críticos

Para prevenir las procesiones de Semana Santa del año pasado, se desplegaron miles de policías, según el informe. Solo se permite el culto al aire libre a clérigos "alineados" con el gobierno.

Los gobiernos locales a menudo crean festividades paralelas para dar la impresión de que la piedad popular sigue siendo libre, dicen grupos de defensa como Christian Solidarity Worldwide, con sede en el Reino Unido.

Eso es parte de la estrategia para intentar cooptar al clero y a los fieles, dijo Félix Maradiaga, un líder opositor nicaragüense y católico practicante que fue encarcelado y luego exiliado a Estados Unidos en 2023.

“El sandinismo en Nicaragua ha tenido una larga tradición de querer crear una iglesia paralela, de querer adueñarse de los símbolos de la fe”, explicó Maradiaga, a quien no se le permitió rezar públicamente ni tener una Biblia mientras estaba encarcelado.

“El modelo que el sandinismo quiere implementar es un modelo muy similar a lo que logró China… No van a cesar en su presión a la Iglesia católica hasta que tengan una conferencia episcopal que sea de alguna forma cercana a la ideología de la dictadura sandinista. No lo van a lograr”.

Tensiones entre Nicaragua y líderes religiosos

Al igual que varios gobiernos latinoamericanos que trazan sus raíces en revoluciones socialistas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua ha tenido una relación desigual con los líderes religiosos durante décadas.

La Iglesia católica atrajo la ira del gobierno actual cuando sacerdotes y monjas brindaron refugio y primeros auxilios a los heridos cuando el gobierno de Ortega reprimió violentamente las protestas cívicas en 2018.

El gobierno ha culpado a clérigos "terroristas" por apoyar el desorden. Clérigos y observadores laicos dicen que la iglesia ha sido una voz cada vez más inusual que se opone a la violencia estatal.

Profesor universitario cuando comenzaron las protestas, Maradiaga dijo que los estudiantes lo llamaron diciendo "nos están matando" — y el clero abrió las puertas de sus iglesias.

"La Iglesia lo que hizo fue ponerse del lado de los perseguidos", recordó Maradiaga.

Varios sacerdotes en el exilio dijeron que atestiguaron a jóvenes ser baleados durante las protestas y los atendieron, viéndolo como una parte esencial de su ministerio para ayudar a los que sufren.

Nuevas formas de represión, pero esperanza persistente

Martha Patricia Molina, una abogada nicaragüense que huyó a Estados Unidos, ha registrado casi 1.000 casos de persecución a la iglesia en Nicaragua desde 2018 hasta 2024. Entre los del último año se encuentran arrestos y deportaciones de clérigos y la prohibición de una procesión pública del Vía Crucis — la devoción de Cuaresma que conmemora el camino de Jesús hacia la cruz.

"La represión en estos últimos meses tiene un nuevo rostro – las personas agredidas ya no están hablando y denunciando porque al hacer esto la represión incrementa", señaló Molina.

De los ocho obispos y un cardenal en la conferencia católica de Nicaragua, cuatro están en el exilio, junto con más de 150 clérigos y seminaristas, así como casi 100 monjas y hermanas religiosas que fueron exiliadas, huyeron por su seguridad o no se les ha permitido regresar a Nicaragua, según el recuento de Molina.

Según el Vaticano, Nicaragua ha exiliado a cinco grupos de sacerdotes desde 2022, la mayoría a Estados Unidos y Roma, incluido el obispo Rolando Álvarez, quien fue encarcelado por más de un año antes de ser liberado y enviado al extranjero a principios de 2024 tras negociaciones con la Santa Sede.

Para la solemnidad de diciembre de la Inmaculada Concepción de María, a quien los nicaragüenses son particularmente devotos, el papa Francisco escribió una carta exhortándolos a no dudar del "cuidado y misericordia" de Dios.

Los fieles continúan asistiendo a misa, aunque algunos también se han reunido en secreto para evitar a los presuntos espías del gobierno que registran a los presentes en los bancos, dijeron Molina y algunos clérigos.

El miedo es palpable y personal. El padre de Molina murió recientemente en Estados Unidos, por lo que pidió a algunos sacerdotes en Nicaragua si estarían dispuestos a celebrar una misa sobre sus cenizas.

Ninguno lo estaba, temiendo repercusiones para sus congregaciones. Ella espera que algún día pueda regresar para dar sepultura a su padre en su tierra natal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.