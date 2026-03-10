La represión de Trump aumenta la islamofobia en EE.UU., según un grupo musulmán

Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 10 mar (Reuters) -

El récord de islamofobia registrado en Estados Unidos en 2025 se debió en parte a la represión del presidente Donald Trump contra las protestas a favor de Palestina y la inmigración, según dijo el martes un grupo de defensa de los musulmanes.

El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (Cair, por sus siglas en inglés) dijo que registró 8.683 denuncias contra musulmanes y árabes en 2025, la cifra más alta desde que comenzó a publicar datos en 1996, en comparación con las 8.658 de 2024.

La mayoría de las denuncias se referían a discriminación laboral (12,7%), inmigración y asilo (6,5%), incidentes de odio (6,4%) y discriminación en los viajes, como las listas de vigilancia y los controles del Gobierno (5,6%), según el informe del Cair.

A lo largo de los años, los defensores han atribuido la islamofobia a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, más recientemente, al sentimiento antiinmigración, la supremacía blanca y las consecuencias de la guerra de Israel en Gaza.

MEDIDAS CONTRA LA INMIGRACIÓN

Trump niega ser discriminatorio y dice que su Gobierno tiene como objetivo frenar la inmigración ilegal y mejorar la seguridad nacional. Los defensores de los derechos humanos dicen que la represión de la inmigración es insegura y viola el debido proceso.

Cair señaló que Trump se ha centrado en los somalíes estadounidenses de Minnesota, una comunidad mayoritariamente musulmana, a los que acusó de fraude y calificó de "basura".

Cair dijo que el Gobierno utilizó casos aislados para atacar a un colectivo y la capacidad de Trump para combatir el fraude, citando los indultos concedidos a personas con condenas anteriores por .

La sección de Cair en Minnesota informó de 693 denuncias, frente a las 353 de 2024.

Cair también señaló que se ha tomado como objetivo a los inmigrantes afganos, después de que se acusara a un afgano de disparar a dos soldados de la Guardia Nacional en Washington en noviembre.

REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS

Trump alega que los manifestantes propalestinos son antisemitas y simpatizan con los extremistas.

Su Gobierno ha intentado deportar a los manifestantes extranjeros, ha amenazado con congelar los fondos de las universidades donde se han celebrado protestas y ha ordenado un control agresivo de los comentarios en línea de los inmigrantes.

Los manifestantes, incluidos algunos grupos judíos, afirman que erróneamente las críticas al ataque de Israel contra Gaza y la ocupación de los territorios palestinos con el antisemitismo, y la defensa de los derechos de los palestinos con el apoyo al extremismo.

"El Gobierno de Trump ha tachado a cualquiera que tenga opiniones propalestinas de intrínsecamente amenazante", dijo Cair.

Entre los intentos de deportación más notables se encuentran los de Mahmoud Khalil, que estuvo detenido durante meses mientras su esposa estaba embarazada, y Leqaa Kordia, que perdió a más de 170 familiares en Gaza y fue hospitalizada brevemente tras sufrir un ataque epiléptico durante su detención.

Cair planteó preocupaciones sobre la libertad de expresión, el debido proceso y la libertad académica. La represión de Trump se ha enfrentado a obstáculos judiciales.

Los gobernadores republicanos de Florida y Texas han firmado órdenes que designan a Cair como grupo "terrorista". Cair ha presentado una demanda por estas designaciones. Un juez ha bloqueado la orden de Florida.

(Información de Kanishka Singh en Washington; edición de Aurora Ellis; edición en español de Paula Villalba)