La República de Guinea, a través de su Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional, anuncia la celebración de una importante mesa redonda de donantes (RTD, por sus siglas en inglés) los días 15 y 16 de febrero de 2024 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Este evento es una parte integral del Programa Interino de Referencia (IRP, por sus siglas en inglés) para 2022-2025, que forma parte de la estrategia de desarrollo de Guinea, que va en consonancia con la Visión Guinea 2040, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, la Visión CEDEAO 2050 y la Agenda 2063 de la Unión Africana (UA).

Su Excelencia la Excma. Sra. Rose Pola Pricemou, Ministra de Planificación y Cooperación Internacional, afirma: "Este acontecimiento es una piedra angular en nuestro camino hacia el desarrollo sostenible. Encarna nuestro compromiso con tener una Guinea que sea resiliente, dotada de instituciones sólidas, infraestructuras y una economía dinámica. La RTD tiene por objeto asegurar la financiación esencial y establecer asociaciones estratégicas a largo plazo que sean esenciales para el crecimiento de la nación".

El evento de Dubái es una reunión histórica de donantes internacionales, en la que se expondrán las prioridades de desarrollo y las opciones estratégicas de Guinea. Entre los proyectos clave que se debatirán figuran la mejora de las infraestructuras urbanas, el acceso al agua potable y la diplomacia económica.

El IRP, que se centra en los retos institucionales, infraestructurales y de transformación, está diseñado para traducir la hoja de ruta del Gobierno en estrategias que sean viables en diversos sectores. Aborda los retos derivados de la dinámica demográfica, la digitalización, la diversificación económica y el cambio climático, centrándose en la solidez de las instituciones políticas, judiciales, de seguridad y económicas. El programa se estructura en torno a cinco pilares: la rectificación institucional, el marco macroeconómico y financiero, el marco jurídico y la gobernanza, la acción social, el empleo y la empleabilidad, y las infraestructuras, la conectividad y el saneamiento.

Dado que el costo total del IRP asciende a 108 billones de francos guineanos (aproximadamente unos US$12.273 millones), se espera que la capacidad nacional cubra el 72% de este importe. La RTD pretende hacerles frente a las necesidades de financiación restantes mediante el aumento del ahorro nacional, el endeudamiento, la creación de un fondo soberano y el apoyo internacional.

"La mesa redonda no se trata solamente de la financiación: se trata de sentar las bases de un nuevo tipo de asociación para el desarrollo de Guinea. Pretendemos seguir dialogando con los socios tradicionales sin dejar de explorar nuevas asociaciones globales y promover la cooperación Sur-Sur y triangular", añadió la Excma. Sra. Rose.

El Gobierno de Guinea invita a los socios de todo el mundo a este importante acontecimiento en Dubái, que supone un gran paso hacia el desarrollo sostenible e integrador.

