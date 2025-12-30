La Reserva Federal de Chicago estima en 4,6% la tasa de desempleo de EEUU en diciembre

30 dic (Reuters) -

La tasa de desempleo de Estados Unidos fue del 4,6% en diciembre, estimó el martes la Reserva Federal de Chicago, sin cambios respecto a la tasa oficial de noviembre, que según los economistas probablemente estuvo distorsionada por problemas técnicos relacionados con el cierre del Gobierno.

La Oficina de Estadísticas Laborales publicará la tasa oficial de desempleo de diciembre el 9 de enero. Los economistas esperan que la tasa descienda ligeramente al 4,5%.

A principios de este mes, la Reserva Federal recortó su tasa de interés oficial en respuesta a lo que la mayoría consideraba un debilitamiento del mercado laboral, y señaló que probablemente pausaría nuevos recortes de tipos a la espera de más datos sobre la economía. Fue una decisión controvertida que suscitó tres disidencias.

Las minutas de la reunión se publicarán el martes.

La Reserva Federal de Chicago obtiene su estimación de la tasa de desempleo a partir de datos públicos y privados y la publica dos veces al mes para ofrecer a los responsables a cargo de la política monetaria una visión más oportuna de una medición clave de la economía.

La última cifra refleja pocos cambios en el ritmo de contratación o despido de trabajadores, lo que deja la estimación de la tasa de desempleo de este mes exactamente en el valor publicado por el Departamento de Trabajo para el mes pasado. (Reporte de Ann Saphir. Editado en español por Ricardo Figueroa)