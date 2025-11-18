La resiliencia de los Broncos brilla en triunfo ante Chiefs; llegan al descanso 9-2 y líderes de AFC

DENVER (AP) — Para un equipo que no ha saboreado mucho éxito desde que Peyton Manning y DeMarcus Ware aún estaban consolidando sus credenciales para el Salón de la Fama en Denver hace una década, esta versión de los Broncos ciertamente sigue mostrando una valentía a nivel de campeonato.

Eso es exactamente lo que el coach Sean Payton predijo que sucedería en el campamento de entrenamiento cuando comenzó a promocionar a su equipo como teniendo los ingredientes para ganar el próximo Super Bowl.

Su emocionante victoria por 22-19 sobre Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City el domingo marcó su séptima remontada de la temporada, su séptima victoria en un juego decidido por una sola anotación, su octavo triunfo consecutivo y su undécimo partido ganado en casa, el mejor de la NFL.

"Simplemente tenemos un equipo resiliente que cree que vamos a ganar", dijo el quarterback Bo Nix, "y al final del juego, cuando está cerrado, la creencia es muy importante".

Hace un año, los Broncos tenían un récord de 1-6 en juegos decididos por una sola anotación y los Chiefs estaban 12-0. Este año, Denver tiene un marca de 7-2 en esos juegos y los Chiefs están 0-5.

Y la carrera por el título de la AFC Oeste también se ha puesto patas arriba. El reinado de nueve años de los Chiefs en la cima de la división está en peligro ya que están detrás de los Chargers (7-4) y los Broncos por varios juegos, aunque su calendario es favorable hacia el final.

"Creo que es una creencia o mentalidad o una determinación, una dureza que hemos construido como equipo", dijo Nix. "Simplemente tenemos esta creencia de que si llegamos al final del juego, vamos a encontrar una manera".

Eso es lo que sucedió nuevamente el domingo.

"Siento que comienza con tener una defensiva que sabes que los va a detener", dijo Nix. "En algún momento crítico, los van a detener. Vamos a tener oportunidad tras oportunidad. Como ofensiva, va a haber un momento al final del juego en el que vas a tener el balón y vas a tener la oportunidad de hacer una serie, conseguir puntos o ganar el juego".

Está funcionando

Con 49 capturas hasta la semana 11, Denver está en camino de destrozar el récord de la franquicia de 63 que lograron la temporada pasada y superar el récord de la NFL de más sacks en una temporada (72 por los Chicago Bears en 1984). Las 49 capturas de Denver son las más logradas por un equipo en las primeras 11 semanas de una temporada desde 1989, cuando los Vikings de Minnesota tuvieron 53.

Necesita ayuda

Aunque anotaron en seis de sus diez series contra los Chiefs, cinco de esas anotaciones fueron goles de campo cortos después de que la ofensiva se estancara. Si pueden terminar sus series, los Broncos pueden comenzar a asegurar los juegos temprano y llegar al cuarto período con tranquilidad en lugar de sufrir más finales cerrados.

___

